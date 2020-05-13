احذروا التعرض للشمس الأيام القادمة.. استشاري أمراض جلدية يحذر المواطنين

حذر هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث السابق من التعرض للشمس خلال الأسبوع القادم، في ظل وجود ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، مناشدا المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من ذلك حتى لا يتعرضون لإصابات مضاعفة أو يتأثرون بذلك.

هاني الناظر يحذر المواطنين من التعرض للشمس

وغرد هاني الناظر من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا إن درجات الحرارة من الممكن أن تصل هذا الأسبوع إلى 40 درجة مئوية وتستمر لذلك طوال أيام الأسبوع محذرا المواطنين من التعرض للشمس خلال تلك الأيام حيث يمكن أن يحدث العديد من المضاعفات المختلفة نتيجة ذلك.

أضرار التعرض للشمس

ونصح استشاري الأمراض الجلدية المواطنين بضرورة استخدام شمسيات عند المشي للابتعاد عن التعرض للشمس وأشعتها الضارة في ذلك التوقيت، موضحا أن الشمسية هي الوسيلة الأكثر أمانا وحماية من أشعة الشمس والتي يمكن أن تتسبب في العديد من الأضرار للمواطنين وعلى رأس تلك الأضرار:

حروق في مختلف أنحاء الجسم. ضربات شمس خطيرة. الصداع. انعدام في الرؤية.

وجاءت تغريدة هاني الناظر على صفحته في فيس بوك كالآتي: “من المتوقع طبقا لخرائط الطقس أن تكون درجات الحرارة العظمي من يوم السبت القادم بإذن الله فوق 40 درجة مئوية وتستمر يوميًا وحتى نهاية الأسبوع “أذكركم بأهمية استخدام شمسية اليد عند المشي او الوقوف في الشمس حيث تعتبر أفضل وسيلة آمنة وسهلة لحماية الإنسان من حروق وضربات الشمس الخطيرة خاصة للسيدات وكبار السن والأطفال وعموما الأفضل عدم الخروج من المنزل تجنبوا الوقوف في الشمس فترات طويلة الأسبوع المقبل”.