احذروا الرياح والأتربة اليوم.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة

تعتبر حالة الطقس خلال الفترة المقبلة واحد من أكثر ما يشغل بال المواطنين في مصر خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة المفاجئ الذي ضرب جميع أنحاء مصر خلال الفترة الماضية، مع وجود العديد من التلقبات الجوية المختلفة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ما بين أتربة وارتفاع في درجات الحرارة مع وجود أمطار أيضا في بعض الأماكن.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة بدءا من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبلة، ونستعرض إليكم من خلال هذا المقال أبرز ما جاء في بيان الهيئة عن الطقس ودرجات الحرارة خلال الثلاثة ايام المقبلة.

حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة.

وتشهد حالة الطقس في مصر خلال الثلاثة أيام المقبلة حالة من الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، وفي الطقس أيضا، حيث يصبح الطقس لطيفا يومي الأثنين والثلاثاء مع وجود برودة في المساء على عكس اليوم الذي سيكون الطقس فيه معتدل نهارا ولطيف ليلا، مع وجود رياح قوية مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى، وإليكم أبرز ما جاء في الطقس خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس الأحد

القاهرة الكبرى: معتدل نهارا لطيف ليلا مع رياح مثيرة للأتربة والرمال

الوجه البحري: معتدل نهارا لطيف ليلا مع رياح معتدلة.

شمال الصعيد: حار نهارا لطيف ليلا ورياح معتدلة.

جنوب الصعيد: شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا ورياح معتدلة.

حالة الطقس الأثنين

القاهرة الكبرى: معتدل نهارا وبارد ليلا مع وجود رياح معتدلة.

الوجه البحري: معتدل نهارا وبارد ليلا مع رياح معتدلة.

شمال الصعيد: مائل للحرارة في النهار، وبارد مساء، واعتدال في الرياح.

جنوب الصعيد: شديد الحرارة نهارا، لطيف ليلا والرياح ستكون معتدلة.

حالة الطقس الثلاثاء

القاهرة الكبرى: لطيف في النهار بارد ليلا مع اعتدال الرياح

الوجه البحري: لطيف نهارا وبارد ليلا ورياح معتدلة.

شمال الصعيد: معتدل نهارا وبارد في الليل الرياح ستكون نشطة

جنوب الصعيد: حار بالنهار وبارد في المساء والرياح ستكون معتدلة.

درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

وبخصوص درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة ستشهد مصر انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة، حيث يبدأ من اليوم حيث تصل القاهرة الكبرى الوجه البحري إلى 29 درجة، وتنخفض حتى تصبح 24 يوم الثلاثاء المقبل، ويمكنكم التعرف أكثر على الدرجات من خلال بيان الهيئة المذكور في الأعلى.