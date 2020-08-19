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اختبارات كورونا لكافة القادمين لمصر وعودة صلاة الجمعة أبرز قرارات الحكومة اليوم

بواسطة سمير زيادة
اختبارات كورونا لكافة القادمين لمصر وعودة صلاة الجمعة أبرز قرارات الحكومة اليوم اختبارات كورونا لكافة القادمين لمصر وعودة صلاة الجمعة أبرز قرارات الحكومة اليوم

قررت الحكومة المصرية خلال اجتماع لجنة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الورزاء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء 19/8/2020 وبحضور كلا من وزراء (الدفاع والإنتاج الحربي، والأوقاف، والتموين والآثار والسياحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والداخلية، والصحةـ والشباب، وعدد من الوزراء)، حزمة من القرارات بعد مناقشة آخر مستجدات جائحة كورونا، وشططت على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمن من أجل سلامة المواطنين الصحية والحد من عدد الإصابات بالفيروس.

1 قرارات الحكومة اليوم
2 إجراء اختبارات كورونا لكافة القادمين لمصر بداية من أول سبتمبر
3 قرارات الحكومة الأخرى

قرارات الحكومة اليوم

اختبارات كورونا لكافة القادمين لمصر وعودة صلاة الجمعة أبرز قرارات الحكومة اليوم
اختبارات كورونا لكافة القادمين لمصر وعودة صلاة الجمعة أبرز قرارات الحكومة اليوم

إجراء اختبارات كورونا لكافة القادمين لمصر بداية من أول سبتمبر

وأعقب الإجتماع عقد مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أشار فيه إلى أن مواجهة فصل الخريف والشتاء سوف تكون بعدد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التعرض لخطر الإصابة به ومنها :

  • استمرار مستشفيات العزل.
  • توفير 2.5 مليون لقاح من الأنفلونزا الموسمية.
  • متابعة إنتاج لقاح فيروس كورونا لشراؤه لجموع الشعب المصري.

وأضاف أنه سيتم إجراء مسح لتأمين القادمين الموجودين داخل مصر، بدءا من 1 سبتمبر المقبل.

قرارات الحكومة الأخرى

وأشار مدبولي إلى أن هناك عدد من القرارات تم اتخاذها منها:

  • عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بدءا من الجمعة المقبلة الموافق 28 أغسطس.
  • استمرار إغلاق كافة دور المناسبات منعا للتجمعات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
  • استمرار عمل مستشفيات العزل والحميات وأقسام الطوارئ لمعالجة مصابي كورونا.
  • إغلاق كافة الشواطىء والحدائق المفتوحة بشكل عام إلى إشعار آخر مع اتخاذ كافة الشروط الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، للتحكم في الأعداد المتواجدة بهذه الأماكن المفتوحة.
سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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