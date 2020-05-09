اخترقوا حظر التجوال.. “الداخلية” تُعلن القبض على 4183 شخصًا

أعلنت وزارة الداخلية، القبض على 4183 شخصًا، لمخالفتهم قرار حظر التجوال خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، إذ إن وقت الحظر يبدأ من الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم السبت، إنه جرى ضبط 1112 سيارة، و104 دراجات نارية مخالفين، في إطار حرص الوزارة على سلامة جميع المواطنين، وفي الوقت نفسه تنفيذًا لإجراءات الدولة، لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

اختراق حظر التجوال

وذكر بيان “الداخلية” الذي كشف عن القبض على 4183 شخصًا لاختراقهم حظر التجوال في الـ24 ساعة الماضية، أن مديريات الأمن تمكنت أيضًا، من ضبط 84 “توك توك” مخالف، فيما اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتي ذلك بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد إجراءات الحظر حتى نهاية شهر رمضان، ليبدأ من الـ9 مساءً وحتى الـ6 صباحًا في اليوم التالي، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس الخميس.

تجربة الغلق الكامل

وفي سياق الحديث عن القبض على 4183 شخصًا بسبب اختراق حظر التجوال خلال 24 ساعة، كان مجلس الوزراء قد استعرض الموقف الخاص بأزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن تجربة الغلق الكامل التي اتبعها بعض الدول أدت إلى انهيار كامل للاقتصاد.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن يستعيد الاقتصاد المصري عافيته بعد أزمة انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن الحكومة حريصة في الموازنة العامة الجديدة على تخفيف العبء عن المواطنين.