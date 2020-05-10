اخترقوا حظر التجوال.. سقوط 5006 أشخاص في قبضة “الداخلية”

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، القبض على 5006 أشخاص لاختراقهم قرار حظر التجوال الذي أقرته الحكومة المصرية بدءًا من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباح اليوم التالي، وذلك حتى نهاية شهر رمضان الجاري 1441هـ.

ونجحت جهود أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية، في القبض على هؤلاء الأشخاص خلال 24 ساعة فقط، كما تمكنت من ضبط 1260 سيارة، و129 دراجة نارية، و165 “توك توك” جميعهم مخالفون لقوانين المورو، إذ جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، لحماية المواطنين.

اختراق قرار حظر التجوال

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيانها، يوم الأحد، 10 مايو 2020، بشأن القبض على أكثر من 5 آلاف شخص اخترقوا قرار حظر التجوال وكذلك العديد من السيارات والدراجات النارية ومركبات “التوك توك”، أنها تواصل متابعتها، عبر مديريات الأمن بجميع المحافظات، لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة والحاسمة تجاه أي مخالف لقرارات الدولة.

وكانت أجهزة الأمن في محافظات الجمهورية، قد تمكنت، يوم أمس، من إلقاء القبض على 4183 شخصًا، لمخالفتهم قرار الحظر، كما نجحت في ضبط 1112 سيارة، و104 دراجات نارية مخالفين لقوانين المرور.

موقف الحكومة من أزمة فيروس كورونا

وفي سياق القبض على آلاف المواطنين لاختراقهم قرار حظر التجوال الذي أقرته الحكومة، فقد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، موقف الدولة من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن تجربة الغلق الكامل التي اتبعتها بعض الدول في العالم أدت إلى انهيار اقتصادها، وبالتالي مصر في غنى عن اتخاذ هذه الخطوة غير الآمنة،

وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة المصرية، اتخذت جميع الإجراءات، للسيطرة على انتشار الفيروس التاجي، لتأخير تفشي المرض، مشيرًا إلى أن أرقام الإصابات بكورونا حتى الآن في نطاق السيطرة.