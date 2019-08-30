اخر التفاصيل حول اصابات اللاعب “عمرو زكي” في الحادث المروع اليوم

تعرض في صباح اليوم نجم الزمالك والمنتخب المصري سابقا الي حادث مروع علي طريق الساحل الشمالي، مما ادي الي تحطيم السيارة بالكامل، وتعرض اللاعب الي جروح وكدمات بالغة، مم ادي الي نقله في الحال الي مستشفي العلمين لتلقي الاسعافات اللازمة.

تقرير الدكتور محمد ظريف

كما صرح الدكتور محمد ظريف وهو مدير مستشفي العلمين ان اصابات اللاعب عمرو زكي كلها عبارة عن اصابات كدمات وجروح بفروة الرأس وسحجات، ولكن بفضل الله و مجهود الاطباء العاملين بالمستشفي قد تم التعامل مع الجروح ووقف النزيف علي الفور، كما اضاف الدكتور محمد ظريف ان معظم الجروح الموجودة في فروة الراس عبارة عن جروح بطول 10 سم بالاضافة الي وجود جرح قطعي في الوجه، كما صرح ايضا انه تم معالجة كافة الجروح الموجودة لدي اللاعب وقد استقرت حالته الصحية، وبعد تقديم كافة الرعاية الصحية والتاكد من استقرار حالته فقد غادر اللاعب المستشفي خلال الساعات الماضية.

تصريحات بشأن اصابة اللاعب

صرح لاعب نادي الزمالك والاسماعيلي السابق مجدي عطوة، ان اللاعب عمرو زكي يعاني من اصابة في الراس مما ادت الي وجود شرخ في الجنب، مؤكد عل انه قد تم احتجازه بأحدي مستشفيات التجمع الخامس للتاكد من استقرار حالته، وقد أكد ايضا اللاعب مجدي عطوة ان اللاعب عمرو زكي سوف يتم حجزه لمدة 24 ساعة بسبب ذلك الاصابة بالرأس ولن يسمح له الخروج حتي تلقي كافة العلاج اللازم لتحسن حالته الصحية.