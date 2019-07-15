ادفع فاتورتك الآن.. فاتورة التليفون الأرضى شهر يوليو 2019 عبر المصرية للاتصالات billing.te.eg

وضعت الشركة المصرية للإتصالات،العديد من الخدمات التي توفر الوقت والمجهود للملايين من المشتركين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، لكي تمكنهم من الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2019، وطرق دفعها المختلفة المتواجد عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات.

يبحث الأن الملايين من المشتركين في الشركة المصرية للإتصالات، عن خطوات للإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2019، وطرق سدادها التي أتاحتها الشركة للمشتركين لتوفير عليهم الجهد والتعب، فمن خلال هذا التقرير ستتعرف على طريق للإستعلام،عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019، عن طريق الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات.