ارتدوا المعاطف الثقيلة..الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية أمطار غزيرة رياح وصقيع

في طقس شتوي شديد البرودة صقيع وأمطار شهدت البلاد تقلبات جوية اليوم على محافظات مصر في مناطق متفرقة، وقد أعلنت الأرصاد الجوية بيان بانخفاض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية مما يسود طقس شديد البرودة نهاراً صقيع ليلاً مع نشاط الرياح وسقوط الأمطار الغزيرة والتي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

صرحت الأرصاد الجوية بعدم استقرار الأحوال خلال هذه الأيام، محذرة من سقوط الأمطار وذلك بعدم السير بجانب أعمدة الإنارة من أجل تفادي الصعق بالكهرباء مثلما حدث سابقاً وأدى لوقوع وفيات، وعلى هذا الصعيد ناشدت المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة والمعاطف من أجل الحماية من نزلات البرد والأنفلونزا وسط انتشار الفيروسات فيجب الوقاية.

طقس الخميس، أفاد خبراء توقعات الأرصاد أن تستمر الأجواء متقلبة تحمل نشاط الرياح وأمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مع انخفاض درجات الحرارة مما يسود طقس صقيع نظراً لهبوب الرياح التي تزيد من شدة البرودة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة وتتكاثف الشبورة المائية صباحاً، لذلك يجب توخي الحذر للسائقين على الطرق من إنعدام الرؤية الأمامية.

وعن تفاصيل الطقس ودرجات الحرارة فهو كما موضح بالصورة أسفل:-

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

هذا وقد أفادت هيئة الأرصاد بضرورة متابعة النشرة الجوية لمعرفة درجات الحرارة يومياً وحالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة.