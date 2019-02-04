قال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور عبد العزيز السيد: «بعد ارتفاع مدخلات الإنتاج ووصول أسعار الأعلاف لـ7200 جنيه للطن، ووصول سعر الكتكوت إلى أكثر من 5 جنيهات، يهدد بزيادة أسعار الدواجن الفترة المقبلة؛ نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج، وطالب بوضع معايير لضبط المنظومة الخاصة بالأسعار.

ارتفاع أسعار البيض

وأضاف عبد العزيز السيد أن كرتونة البيض زادت أسعارها الأسبوع الماضى بنحو 3 جنيهات للكرتونة، وسعرها داخل المزارع أصبح 35.50 جنيها، وللمستهلك تصل إلى 39 و40 جنيها، بينما سجلت الدواجن 29 جنيها في الأسواق.

تباين الأسعار يضر بالمنتج والمستهلك

وأشار عبد العزيز إلى أن صعود وهبوط الأسعار بشكل مستمر وبشكل غير طبيعي، يضر بالمنتج؛ ففي حالة انخفاض الأسعار والبيع بأسعار أقل من التكلفة يضر بالمنتج، أو ارتفاعها بشكل يضر بالمستهلك، مشددا على ضرورة وجود نقطة تلاقي للمنتج والمستهلك.

ارتفاع أسعار الذرة الصفراء

يذكر أن سعر طن الذرة الصفراء أصبح 3900 جنيه، وزاد سعر فول الصويا الأسبوع الجارى إلى 7500 جنيه في الطن مقابل 7350 جنيها بالأسبوع الماضى.

ويذكر أن إنتاج جمهورية مصر العربية من الثروة الداجنة نحو 1.6 مليون طن، ولا نحتاج إلا من 2 إلى 3% تقريبا من الاستهلاك السنوى، بعدما كانت نسبة احتياجاتنا تمثل 5% سنويا وهذا بعد الطفرة في قطاع الثروة الداجنة.