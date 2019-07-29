ارتفاع الحرارة والرطوبة| الأرصاد تُعلن حالة الطقس الثلاثاء 30/7/2019

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر الثلاثاء 30/7/2019، وتؤكد الهيئة العامة للأرصاد على ارتفاع درجات الحرارة على بعض المحافظات مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة وسوء حالة الطقس، ونعرض لكم في هذا المقال تقرير بدرجات الحرارة المتوقعة والرطوبة على المحافظات.

حالة الطقس في مصر

تشير حالة الطقس في مصر إلى ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة على الوجه البحري بنسبة درجتين مئويتين، واستقرار درجات الحرارة على السواحل الشمالية التي تشهد اعتدال في حالة الطقس، وحرارة شديدة على محافظات الصعيد وجنوب سيناء وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في حالة الطقس ليوم الثلاثاء.

درجات الحرارة المتوقعة

نجد من خريطة حالة الطقس ارتفاع درجات الحرارة على مُحافظات الوجه البحري وتصل درجات الحرارة العظمى إلى 40 درجة مئوية، وإليكم تقرير بدرجات الحرارة العظمى والصغرى على المحافظات:

درجات الحرارة العظمى والصغرى

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 40 24 المحلة 39 23 الجيزة 40 24 المنصورة 39 23 الشرقية 40 23 دمنهور 37 23 بورسعيد 31 26 الاسكندرية 30 25 الاسماعيلية 38 24 شرم الشيخ 39 30 السويس 38 27 اسوان 41 31 طنطا 40 23 الاقصر 41 30 أسيوط 39 27 الفيوم 40 26

ونلاحظ من بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير بعد أن انخفضت الاسبوع الماضي وسجلت درجات الحرارة 35 درجة على محافظات الوجه البحري والقاهرة، ولكن لن تستمر درجات الحرارة على حالها لفترة طويلة فتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا بدابة من الأربعاء حتى نهاية الاسبوع.

الرطوبة

ترتفع نسبة الرطوبة في الجو على المُحافظات مما تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جدا ومما يعطي الجو مؤشرات غير جيدة لحالة الطقس.