 التخطي إلى المحتوى

ارتفاع الحرارة والرطوبة| الأرصاد تُعلن حالة الطقس الثلاثاء 30/7/2019

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
ارتفاع الحرارة والرطوبة| الأرصاد تُعلن حالة الطقس الثلاثاء 30/7/2019

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر الثلاثاء 30/7/2019، وتؤكد الهيئة العامة للأرصاد على ارتفاع درجات الحرارة على بعض المحافظات مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة وسوء حالة الطقس، ونعرض لكم في هذا المقال تقرير بدرجات الحرارة المتوقعة والرطوبة على المحافظات.

حالة الطقس في مصر

تشير حالة الطقس في مصر إلى ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة على الوجه البحري بنسبة درجتين مئويتين، واستقرار درجات الحرارة على السواحل الشمالية التي تشهد اعتدال في حالة الطقس، وحرارة شديدة على محافظات الصعيد وجنوب سيناء وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في حالة الطقس ليوم الثلاثاء.

درجات الحرارة المتوقعة

نجد من خريطة حالة الطقس ارتفاع درجات الحرارة على مُحافظات الوجه البحري وتصل درجات الحرارة العظمى إلى 40 درجة مئوية، وإليكم تقرير بدرجات الحرارة العظمى والصغرى على المحافظات:

درجات الحرارة العظمى والصغرى

المحافظةالعظمىالصغرىالمحافظةالعظمىالصغرى
القاهرة4024المحلة3923
الجيزة4024المنصورة3923
الشرقية4023دمنهور3723
بورسعيد3126الاسكندرية3025
الاسماعيلية3824شرم الشيخ3930
السويس3827اسوان4131
طنطا4023الاقصر4130
أسيوط3927الفيوم4026

ونلاحظ من بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير بعد أن انخفضت الاسبوع الماضي وسجلت درجات الحرارة 35 درجة على محافظات الوجه البحري والقاهرة، ولكن لن تستمر درجات الحرارة على حالها لفترة طويلة فتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا بدابة من الأربعاء حتى نهاية الاسبوع.

الرطوبة

ترتفع نسبة الرطوبة في الجو على المُحافظات مما تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جدا ومما يعطي الجو مؤشرات غير جيدة لحالة الطقس.

سوف يهمك:

عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.