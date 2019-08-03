ارتفاع الحرارة والرطوبة| الأرصاد تُعلن حالة الطقس الأحد 4/8/2019

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر ليوم الأحد الموافق 4/8/2019، وتؤكد هيئة الأرصاد أن الطقس مائل للحرارة على مُحافظات الوجه البحري وأقل حرارة على السواحل الشمالية وحار مشمس على شمال وجنوب الصعيد، وتتحكم نسبة الرطوبة في الشعور بالحرارة وإليكم تقرير بحالة الطقس شامل درجات الحرارة والرطوبة ودرجات الحرارة الملموسة.

حالة الطقس في مصر

تشهد جمهورية مصر العربية حالة طقس صيفي وترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 39 درجة مئوية على مُحافظات الوجه البحري والقاهرة والجيزة مع ارتفاع نسبة الرطوبة وتقل الحرارة على السواحل الشمالية مع ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة نهاراً مما تزيد الشعور بدرجات الحرارة، وترتفع درجات الحرارة في محافظات الصعيد ويكون الطقس مشمس حار في فترة الظهيرة مع انخفاض نسبة الرطوبة مما تجعل الشعور بدرجات الحرارة أقل من الدرجات الفعلية وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة.

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 39 26 المحلة 39 25 الجيزة 39 26 المنصورة 38 25 الشرقية 40 26 دمنهور 37 25 بورسعيد 33 26 الاسكندرية 30 27 الاسماعيلية 38 26 شرم الشيخ 34 31 السويس 39 27 اسوان 41 32 طنطا 39 25 الاقصر 41 31 أسيوط 39 28 الفيوم 40 25

ونجد من تقرير درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة على مُحافظات الوجه البحري والقاهرة واعتدال الحرارة على السواحل الشمالية ولكن تختلف نسبة الشعور بالحرارة بسبب درجات الحرارة ونعرض لكم نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة الملموسة على المُحافظات.

نسبة الرطوبة

وبسبب ارتفاع نسبة الرطوبة تختلف نسبة الشعور بالحرارة على المُحافظات ونعرض لكم على الخريطة درجات الحرارة الملموسة في المحافظات والمكونة من مزيج من درجات الحرارة والرطوبة لتكون درجات الحرارة على هذا النحو:

وترتفع نسبة الحرارة الملموسة على المُحافظات القريبة من البحر المتوسط بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة ويكون الشعور بالحرارة أكثر من معدلاتها الطبيعية.