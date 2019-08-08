ارتفاع الرطوبة| الأرصاد تُحذر من حالة الطقس الجمعة 9/8/2019

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في مصر الجمعة الموافق 9 أغسطس 2019، والذي يشهد ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة وارتفاع درجتين على مستوى درجات الحرارة على المُحافظات، ونقدم لكم تقرير عن حالة الطقس وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة ونسبة الرطوبة.

حالة الطقس في مصر

أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك ارتفاع كبير في درجات الرطوبة التي تزيد من الشعور بدرجات الحرارة بأكثر من معدلاتها الطبيعية وتصل إلى اكثر من 90% على بعض المحافظات، وترتفع نسبة الرطوبة على الوجه البحري والقاهرة وعلى السواحل الشمالية وتنخفض في شمال وجنوب الصعيد وإليكم بيان بالدرجات.

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 38 24 المحلة 37 21 الجيزة 38 24 المنصورة 36 21 الشرقية 38 22 دمنهور 36 20 بورسعيد 31 24 الاسكندرية 30 25 الاسماعيلية 37 23 شرم الشيخ 35 29 السويس 36 26 اسوان 40 30 طنطا 38 21 الاقصر 39 29 أسيوط 38 27 الفيوم 38 25

ونلاحظ من تقرير درجات الحرارة أن الدرجات لن تتخطى حاجز 40 درجة على أي من المحافظات، ورغم ذلك يزيد الشعور بالحرارة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة وأكدت الهيئة العامة للأرصاد أن حالة الطقس لن تشهد ارتفاع في درجات الحرارة بشكل كبير خلال شهر أغسطس ولكن ترتفع نسبة الرطوبة بشكل لافت مع انخفاض في حركة الرياح التي تساعد في تقليل الشعور بنسبة الرطوبة والحرارة.

نسبة الرطوبة

نعرض لكم تقرير عن نسبة الرطوبة في فترة الظهيرة والتي تصل إلى أعلى مستوياتها والتي تنخفض في المساء ليسود طقس معتدل على المحافظات في المساء بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة العُظمى:

تحذيرات الأرصاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الشبورة الصباحية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية وبالتحديد في السواحل الشمالية التي تشهد ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة، وتؤكد على السائقين بضرورة توخي الحذر بشكل كبير في الفترة الصباحية الباكرة على الطرق الزراعية القريبة من المُسطحات المائية.