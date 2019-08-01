ارتفاع الرطوبة| الأرصاد تُعلن حالة الطقس الجمعة 2/8/2019

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس في مصر ليوم الجمعة الموافق 2/8/2019 وتؤكد هيئة الأرصاد أن طقس الجمعة حار رطب على الوجه البحري والقاهرة وتصل درجات الحرارة في منطقة الوجه البحري إلى 38 درجة وتصل نسبة الرطوبة إلى 90% مما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة بأكثر من معدلاتها الطبيعية.

حالة الطقس في مصر

درجات الحرارة الفعلية لن تتخطى 40 درجة ولكن مع ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد شعور الجميع بحالة الطقس شديدة الحرارة نهاراً وتعتدل في المساء على محافظات الوجه البحري والقاهرة وإليكم بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة المتوقعة ليوم الجمعة.

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 38 24 المحلة 37 22 الجيزة 38 24 المنصورة 37 22 الشرقية 38 23 دمنهور 36 22 بورسعيد 31 26 الاسكندرية 29 25 الاسماعيلية 37 25 شرم الشيخ 35 30 السويس 36 26 اسوان 44 33 طنطا 38 22 الاقصر 44 31 أسيوط 41 28 الفيوم 39 24

ومن بيان درجات الحرارة نجد ارتفاع درجات الحرارة على مُحافظات الصعيد واعتدال درجات الحرارة على السواحل الشمالية، ولكن مع ارتفاع نسبة الرطوبة على السواحل الشمالية والوجه البحري والتي تزيد من الشعور بالحرارة أكثر من محافظات الصعيد التي ترتفع فيها درجات الحرارة وتنخفض فيها نسبة الرطوبة التي تتحكم بشكل كبير في حالة الطقس.

نسبة الرطوبة

نعرض لكم تقرير بالخريطة لنسبة الرطوبة في المحافظات ليوم الجمعة:

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

تُحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس الجمعة وخاصة على المُصيفين على الشواطئ، وتحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة وضرورة استخدام المظلات الشمسية خلال الموجة الحارة والتي تستمر لمدة اسبوع.