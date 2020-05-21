ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب اليوم الخميس 21-5-2020 محليا وعالميا

تواصل أسعار الذهب ارتفاعها في الأسواق المحلية المصرية وعلى المستوى العالمي، بفضل نمو الطلب على الاستثمار فيه، باعتباره الملاذ الآمن للجميع، وبخاصة في مثل هذه الظروف التي تتمثل في انتشار فيروس كورونا، وتداعيات الاقتصادية الكبيرة، بالإضافة إلى تلاشي التفاؤل إزاء لقاح محتمل لعلاج الوباء.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 21-5-2020

يستقر الذهب في السوق المحلي المصري، ببداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 21-5-2020 (21 مايو 2020)، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث ارتفعت الأسعار فيه حوالي 3 جنيهات للجرام الواحد.

من جهته، أوضح سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 763 جنيهًا اليوم الخميس مقابل 760 جنيهًا الثلاثاء.

وأضاف نادي نجيب: “سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 654 جنيهًا اليوم الخميس، فيما يسجل عيار 24 نحو 872 جنيهًا، أما الجنيه الذهب فيستقر عند 6104 جنيهات”.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 873 إلى 875 عيار 22 800 إلى 802 عيار 21 764 إلى 766 عيار 18 655 إلى 657 عيار 14 509 إلى 511 عيار 12 437 إلى 438 الاونصة 27,155 إلى 27,226 الجنيه الذهب 6,112 إلى 6,128 الكيلو 873,143 إلى 875,429 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أسعار المعادن النفيسة في السوق العالمية

الذهب ◄ ارتفع بنسبة 0.2% إلى 1746.58 دولار للأوقية.

في العقود الأمريكية الآجلة ارتفع الذهب بنسبة 0.4% إلى 1751.90 دولار.

البلاديوم ◄ انخفض بنسبة 0.9% ليسجل 2039.93 دولار للأوقية.

الفضة ◄ ارتفعت بنسبة 0.8% إلى 17.53 دولار.

البلاتين ◄ ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة إلى 835.28 دولار للأوقية.

أسباب ارتفاع الذهب محليا وعالميا