ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب اليوم الخميس 21-5-2020 محليا وعالميا

تواصل أسعار الذهب ارتفاعها في الأسواق المحلية المصرية وعلى المستوى العالمي، بفضل نمو الطلب على الاستثمار فيه، باعتباره الملاذ الآمن للجميع، وبخاصة في مثل هذه الظروف التي تتمثل في انتشار فيروس كورونا، وتداعيات الاقتصادية الكبيرة، بالإضافة إلى تلاشي التفاؤل إزاء لقاح محتمل لعلاج الوباء.
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 21-5-2020
يستقر الذهب في السوق المحلي المصري، ببداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 21-5-2020 (21 مايو 2020)، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث ارتفعت الأسعار فيه حوالي 3 جنيهات للجرام الواحد.
من جهته، أوضح سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 763 جنيهًا اليوم الخميس مقابل 760 جنيهًا الثلاثاء.
وأضاف نادي نجيب: “سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 654 جنيهًا اليوم الخميس، فيما يسجل عيار 24 نحو 872 جنيهًا، أما الجنيه الذهب فيستقر عند 6104 جنيهات”.
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
873 إلى 875
عيار 22
800 إلى 802
عيار 21
764 إلى 766
عيار 18
655 إلى 657
عيار 14
509 إلى 511
عيار 12
437 إلى 438
الاونصة
27,155 إلى 27,226
الجنيه الذهب
6,112 إلى 6,128
الكيلو
873,143 إلى 875,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
أسعار المعادن النفيسة في السوق العالمية
- الذهب ◄ ارتفع بنسبة 0.2% إلى 1746.58 دولار للأوقية.
- في العقود الأمريكية الآجلة ارتفع الذهب بنسبة 0.4% إلى 1751.90 دولار.
- البلاديوم ◄ انخفض بنسبة 0.9% ليسجل 2039.93 دولار للأوقية.
- الفضة ◄ ارتفعت بنسبة 0.8% إلى 17.53 دولار.
- البلاتين ◄ ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة إلى 835.28 دولار للأوقية.
أسباب ارتفاع الذهب محليا وعالميا
- تلميحات ترامب بإلغاء اتفاق التجارة مع بكين يشعل الأسواق.
- إقبال كبير للمستثمرين على الذهب بصفته الملاذ الآمن.
- انحسار التوقعات بالعثور على عقار لعلاج كورونا قريبا
- توقعات بوصول الأوقية 2000 دولار حال استمرار التصعيد الأمريكى الصينى.