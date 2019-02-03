ارتفاع في درجات الحرارة ثم انخفاض شديد وأمطار وسيول على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة على كافة مناطق القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه القبلي والبحري حيث تتراوح معدلات ارتفاع الحرارة بين 7 إلى 8 درجات فوق المعتاد عن درجات الحرارة في تلك الفترة الزمنية من العام ونبهت المواطنين بعدم تخفيف الملابس الشتوية وارتداء الملابس المناسبة.

انخفاض شديد لدرجات الحرارة وأمطار وسيول

فيما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن بعد انتهاء الموجه الحارة والتي تستمر لمدة يومين الاثنين والثلاثاء تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض من جديد حتى الشعور بالسقيع مع هطول أمطار وسيول على مناطق عدة بمحافظات مصر وخاصة الوجه البحري وشمال البلاد.

أضافت الهيئة العامة للأرصاد أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل كبير من يوم الأربعاء القادم لتسجل في بعض المناطق 8 درجات مئوية، وأضافت أن سلاسل البحر الأحمر ستتعرض لهطول السيول من مساء الأربعاء القادم وعن الصعيد فإن فرص هطول الأمطار الشديدة ستكون كبيرة، وأضاف البيان أن درجات الحرارة ستستمر في الانخفاض حتى يوم الجمعة القادم لتعود بالتدريج إلى معدلاتها الطبيعية.