ارتفاع في درجات الحرارة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف طقس الأربعاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الطقس والظواهر الجوية المتوقع حدوثها في محافظات الجمهورية غدا الثلاثاء 6 يناير .

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الأثنين، أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي، ويتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

طقس دافي نهارا شديد البرودة ليلا

وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس نهار الغد مائل للدفء علي السواحل الشمالية، ويكون دافئ علي محافظات القاهرة الكبري والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، ويكون الطقس مائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما ساعات الليل فكشفت الأرصاد أنه من المتوقع يكون باردا علي محافظات القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، بينما يكون شديد البرودة علي شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

شبورة مائية كثيفة تصل للضباب ورياح معتدلة

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين خاصة السائقين من انتشار شبورة مائية كثيفة خاصة في الساعات الأولي من الصباح التي تصل إلي الضباب علي الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلي ومن القاهرة والوجه البحري وكذلك شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح غدا تكون معتدلة علي جميع أنحاء الجمهورية.

أمطار علي هذه المناطق

وكشفت الأرصاد أن مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ستتعرض غدا الثلاثاء إلي أمطار خفيفة تصل درجتها إلي 30% تقريبا وتكون علي فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضحت الأرصاد أنها ستكون خفيفة إلي معتدلة ويكون ارتفاع الموج من متر إلي متر ونصف وتكون الرياح فيه سطحية شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدله ويرتفع الموج من متر ونصف إلي مترين وتكون الرياح سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء ستكون علي النحو التالي: