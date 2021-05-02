ارقام برنامج مسابقة الباب على تلفزيون عمان للاشتراك بـ SMS

برنامج المسابقات الرمضاني” الباب” هو من اشهر المسابقات المذاعة على قناة تلفزيون سلطنة عمان والتي تتيح التواصل معها عن طريق الرسائل النصية لتفعيل الاشتراك فيها.

يزود برنامج الباب عدد من الاسئلة للمتسابق لكي يجيب عليها بشكل صحيح لربح المبالغ النقدية تباعاً، وبمجرد ارسال كلمة الباب في رسالة نصية قصيرة على أرقام برنامج الباب سيتم ادراج رقم المشترك في السحوبات العشوائية قبل تجهيز دخوله في المسابقة للاجابة على الاسئلة على الهواء مباشرة في حال ابتسمت له القرعة.

مسابقة الباب

واعلنت مسابقة الباب عن تخصيص جائزة سحب بقيمة 10،000 ريال عماني في ليلة العيد. داعية الجميع للتواصل والاشتراك عبر ارقام برنامج الباب لبدء الاشتراك برسالة تصل بنجاح على ان تكون تحتوى على كلمة الباب التي ترسلها. وجاءت ارقام هواتف الاشتراك في الباب على النحو الآتي: