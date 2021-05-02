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ارقام برنامج مسابقة الباب على تلفزيون عمان للاشتراك بـ SMS

بواسطة زكريا منير
برنامج مسابقة الباب، تلفزيون سلطنة عمان

برنامج المسابقات الرمضاني” الباب” هو من اشهر المسابقات المذاعة على قناة تلفزيون سلطنة عمان والتي تتيح التواصل معها عن طريق الرسائل النصية لتفعيل الاشتراك فيها.

يزود برنامج الباب عدد من الاسئلة للمتسابق لكي يجيب عليها بشكل صحيح لربح المبالغ النقدية تباعاً، وبمجرد ارسال كلمة الباب في رسالة نصية قصيرة على أرقام برنامج الباب سيتم ادراج رقم المشترك في السحوبات العشوائية قبل تجهيز دخوله في المسابقة للاجابة على الاسئلة على الهواء مباشرة في حال ابتسمت له القرعة.

مسابقة الباب

واعلنت مسابقة الباب عن تخصيص جائزة سحب بقيمة 10،000 ريال عماني في ليلة العيد. داعية الجميع للتواصل والاشتراك عبر ارقام برنامج الباب لبدء الاشتراك برسالة تصل بنجاح على ان تكون تحتوى على كلمة الباب التي ترسلها. وجاءت ارقام هواتف الاشتراك في الباب على النحو الآتي:

  • عمانتل 91212
  • اوريدو 91819
  • وعبر موضوع كيفية الاشتراك في مسابقة الباب كنا وضحنا ان ذلك يتم عن طريق ارسال كلمة الباب، تطلق الباب جوائز يومية وتزيد قيمتها مع حلول يوم العيد، ويعد الاشتراك في الباب من اسهل ما يمكن عن طريق طلب الارقام، وتتيح للمتسابق فتح خمسة ابواب بارقام مختلفة لتظهر له السؤال الذي سيجيب عليه.
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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