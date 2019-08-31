استشهاد أمين شرطة بعدة طعنات بمحيط نادي الزمالك بالجزيرة

استشهد منذ قليل أمين شرطة اثناء نقلة إلى المستشفى ومحاولة إسعافه، اثر أصابته بعدة طعنات من شخص مهتز نفسيا، وذلك في محيط نادى الزمالك بالجزيرة، حيث قام المتهم بتوجيه عدة طعنات إلى أمين الشرطة مما أسقطه غارقا في دمائه وفارق الحياة أثناء محاولة انقاذه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، والذي اتضح انه مريض نفسي أو مهتز نفسيا، واقتاد رجال الشرطة المتهم إلى مديرية امن القاهرة وتجرى معه التحقيقات تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير امن القاهرة.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو يظهر فيه أمين الشرطة وهو غارق في الدماء، وقيام رجال الشرطة بإلقاء القبض على المتهم ويظهر المتهم في الفيديو وهو ملقى القبض عليه.

هذا وفي وقت سابق لقي فرد امن مصرعه على يد مسجل خطر بمحيط مسجد عمرو بن العاص،بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.