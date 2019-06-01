استشهاد معاون مباحث بمركز شرطة أبو حماد بالشرقية فجر اليوم

استشهد فجر اليوم السبت، الموافق 1 يونيو 2019 ، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد التابع لمديرية امن الشرقية بمحافظة الشرقية، وذلك اثر أصابته بطلق ناري أثناء مطارته عصابة سرقة سيارات، قامت بسرقة سيارة مواطن تم الإبلاغ عنها.

وكان اللواء جرير مصطفى مدير امن الشرقية تلقى بلاغا يفيد بقيام بعض اللصوص بسرقة سيارة مواطن، وعلى الفور تم تشكيل فريق وقوة من مركز شرطة أبو حماد برئاسة رئيس المباحث والمعاونين، وأثناء قيامهم بمطاردة الجناة أو اللصوص قاموا اللصوص بإطلاق النيران على رجال الشرطة مما أدى إلى أصابة النقيب ياسر عمر عبد العظيم معاون مباحث بمركز شرطة أبو حماد بالشرقية، مما أدى إلى استشهاده متأثرا بجراحه فور إصابته.

وتم نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى بلبيس العام وتم التحفظ على جثمان الشهيد في مشرحة المستشفى، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إبلاغ أسرة الشهيد التي انتقلت على الفور إلى المستشفى، وكان النقيب ياسر عمر معروف عنه حسن الخلق.

وأخر ما كتبه الشهيد النقيب ياسر عمر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك هو ما دونه عندما استشهد زميله الشهيد النقيب احمد المسلمي حيث دون كلمات يقول فيها “الله يرحمك يا أحمد وجعت قلبنا كلنا.. في الجنة يا شهيد”.. والذي سبقه في مارس واستشهد اثر أصابته بجرح طعني أثناء مأمورية لضبط احد الأشخاص الهاربين.