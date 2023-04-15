استعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة لوزارة التضامن 2023

يمكن للمواطنين في مصر الاستعلام بالرقم القومي عن معاش برنامج تكافل وكرامة بإستخدام موقع وزارة التضامن الرسمي، تقدم هذه الخدمة للمواطنين المصريين معرفة الأهلية في البرنامج وتفاصيل بطاقة تكافل المستفاد منها مثل قيمة المعاش المستحق وأيضاً حالة البطاقة إن كانت سارية أو مجمدة أو موقفة، ويختصر هذا الإستعلام الكثير من الوقت والجهد دون الحاجة الى التوجه لمكاتب التضامن أو الاتصال بالرقم الساخن.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023

الذهاب إلى صفحة الاستعلام، من خلال الدخول على عنوان الموقع المذكور https://tk.moss.gov.eg

اختيار خيار الاستعلام برقم البطاقة

عند إعادة توجيهك لبوابة الاستعلام والشكاوي، قم بإدخال الرقم القومي

اختيار زر “استعلام”

يتم عرض جميع المعلومات المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة.

ماذا يمكن معرفته من الاستعلام بالرقم القومي

عند القيام بالاستعلام الالكتروني من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن المصرية يمكن الوصول الى معلومات متعلقة بهذا البرنامج التكافلي بشكل دقيق وسريع، من أهم هذه المعلومات التي تظهر عبر الاستعلام ما يلي: