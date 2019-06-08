استعلام عن افراد بطاقات التموين لجميع مستحقين التموين 2019

في ظل التحديثات المستمرة لبطاقة التموين قامت وزارة التموين والتجارة بإنشاء موقع إلكتروني لها على الشبكة العنكبوتية، يسمى موقع دعم مصر وقامت بتوفيره على الرابط التالي tamwin.com.eg حيث يتمكن عن طريقه كافة المستفيدين من البطاقات التموينية تعديل وتنظيم البيانات الخاصة بهم، ومن خلال هذا الموقع يمكن لأي فرد أن يستعلم عن بطاقة التموين الخاصة به إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التموين التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة في جميع المحافظات، وذلك سواء لإضافة المواليد على بطاقة التموين لاستلام الخبز، أو لتقديم التظلمات لوقف البطاقة التموينية وكل هذا لكي يتم تخفيف العبء وتوفير الوقت والجهد على المواطن.

استعلام عن أفراد بطاقة التموين بالرقم القومي

لقد قامت وزارة التموين بإتاحة موقعها الإلكتروني لتقديم التظلمات أو أي خدمات أخرى تتعلق ببطاقة التموين حتى نهاية الشهر الجاري، حيث أصبح بإمكان أي فرد يريد التظلم بسبب وقف بطاقته التموينية الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لدعم مصر tamwin ومن خلال هذا الرابط يتمكن أي مواطن مصري مستفيد من التموين تعديل البيانات الخاصة به والتحقق من رقم المحمول وإرسال رسالة تظلم إلى وزارة التموين حتى يتم إعادة تنشيط بطاقته مرة أخرى.

خطوات استعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين

يمكن لجميع المستفيدين من البطاقات التموينية الاستعلام عن بطاقات التموين بالرقم القومي وكذلك معرفة وتعديل كافة البيانات الخاصة بهم، كما يمكنهم من خلال رابط رابط تقديم تظلمات بطاقة التموين tamwin.com.eg إرسال جميع البيانات والأوراق الخاصة بالتظلم، مع العلم أن الوزارة سوف تقوم بإعلان نتائج التظلم بعد ساعات قليلة من تقديمها.

ويمكن استعلام عن أفراد بطاقة التموين من خلال إتباع الخطوات التالية:-

• فتح موقع وزارة التموين tamwin.

• ثم تسجيل الرقم القومي بالخانة الفارغة المخصصة له.

• ثم الضغط على كلمة بحث.

بعد الانتهاء من عملية البحث سوف تظهر على الفور جميع البيانات الخاصة بصاحب بطاقة التموين، ويمكنه بعد ذلك طباعة نموذج منها حتى يقوم بتسليمه إلى تجار التموين والمخابز حتى يستطيع الحصول على حصته من السلع التموينية والخبز.