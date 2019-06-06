استعلام عن افراد بطاقة التموين بالرقم القومى

وزارة التموين والتجارة الداخلية أطلقت موقع الالكتروني علي شبكة الأنترنت، يطلق عليه موقع دعم مصر tamwin.com.eg يستطيع من خلاله جميع المستفيدين من المنظومة التموينية ضبط وتعديل جميع البيانات الخاصة بهم، حيث يمكن الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي مكاتب التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية من اجل إضافة المواليد على بطاقة التموين للخبز، وأيضا من اجل تحديث بيانات بطاقة التموين الكترونيا، تأتي هذه الخدمة من اجل توفير عنصرين الوقت والمجهود علي جميع أصحاب البطاقات، كما أتاحت الوزارة إمكانيه تقديم طلب التظلم على وقف بطاقة التموين للمواطنين الذين تم استخراجهم من المنظومة بسبب عدة أسباب.

استعلام عن أفراد بطاقة التموين بالرقم القومى

يمكن البدء في إجراءات التظلم عن طريق الدخول علي رابط دعم مصر الإلكتروني tamwin بشكل إلكتروني، حيث يستطيع صاحب بطاقة التموين بالتعديل علي البيانات الخاصة به من اجل التأكد من صحة رقم الهاتف الخاص به من اجل إرسال رسالة طلب تظلم من اجل أعادة تشغيل البطاقة التموينية مرة اخري، حيث منحت الوزارة لجميع المستفيدين من التموين فرصة من اجل تقديم التظلمات قبل نهاية الشهر الجاري.

خطوات استعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين

سنوضح لحضراتكم طريقة استعلام عن بطاقات التموين بالرقم القومى حتي يتمكن الجميع من تقديم ورفع تظلم الكترونيا وإرسال جميع المستندات المطلوبة في تقديم تظلم بطاقة التموين، وذلك من عن طريق الدخول علي رابط تقديم تظلمات بطاقة التموين tamwin.com.eg، علما بان سوف يتم فحص ودراسة تلك التظلمات وسيتم البت فيها وستعلن الوزارة عن موعد إعلان نتيجة التظلمات خلال الساعات القليلة المقبلة.

الدخول علي رابط موقع وزارة التموين tamwin.

ادخل رقم البطاقة ورقم القومي بالخانات المخصصة.

النقر علي أيقونة بحث.

بعد الانتهاء من أدخال البيانات الخاصة بك سوف يظهر لكم علي خدمة الاستعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين جميع المعلومات الخاصة بصاحب البطاقة ورقم هاتفه والعنوان وغيرها من البيانات الأخري، من هنا يمكن طباعة نموذج بطاقة التموين وعدد الأفراد من اجل تسليمه للتجار من اجل الحصول علي حصتك في السلع والخبز.