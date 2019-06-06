 التخطي إلى المحتوى

استعلام عن افراد بطاقة التموين بالرقم القومى

كتب ياسينفي آخر تحديث
استعلام عن افراد بطاقة التموين بالرقم القومى
طريقة الاستعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين عن طريق موقع دعم مصر

وزارة التموين والتجارة الداخلية أطلقت موقع الالكتروني علي شبكة الأنترنت، يطلق عليه موقع دعم مصر tamwin.com.eg يستطيع من خلاله جميع المستفيدين من المنظومة التموينية ضبط وتعديل جميع البيانات الخاصة بهم، حيث يمكن الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي مكاتب التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية من اجل إضافة المواليد على بطاقة التموين للخبز، وأيضا من اجل تحديث بيانات بطاقة التموين الكترونيا، تأتي هذه الخدمة من اجل توفير عنصرين الوقت والمجهود علي جميع أصحاب البطاقات، كما أتاحت الوزارة إمكانيه تقديم طلب التظلم على وقف بطاقة التموين للمواطنين الذين تم استخراجهم من المنظومة بسبب عدة أسباب.

استعلام عن أفراد بطاقة التموين بالرقم القومى

يمكن البدء في إجراءات التظلم عن طريق الدخول علي رابط دعم مصر الإلكتروني tamwin بشكل إلكتروني، حيث يستطيع صاحب بطاقة التموين بالتعديل علي البيانات الخاصة به من اجل التأكد من صحة رقم الهاتف الخاص به من اجل إرسال رسالة طلب تظلم من اجل أعادة تشغيل البطاقة التموينية مرة اخري، حيث منحت الوزارة لجميع المستفيدين من التموين فرصة من اجل تقديم التظلمات قبل نهاية الشهر الجاري.

خطوات استعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين

سنوضح لحضراتكم طريقة استعلام عن بطاقات التموين بالرقم القومى حتي يتمكن الجميع من تقديم ورفع تظلم الكترونيا وإرسال جميع المستندات المطلوبة في تقديم تظلم بطاقة التموين، وذلك من عن طريق الدخول علي رابط تقديم تظلمات بطاقة التموين tamwin.com.eg، علما بان سوف يتم فحص ودراسة تلك التظلمات وسيتم البت فيها وستعلن الوزارة عن موعد إعلان نتيجة التظلمات خلال الساعات القليلة المقبلة.

استعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى
استعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومى
  • الدخول علي رابط موقع وزارة التموين tamwin.
  • ادخل رقم البطاقة ورقم القومي بالخانات المخصصة.
  • النقر علي أيقونة بحث.

بعد الانتهاء من أدخال البيانات الخاصة بك سوف يظهر لكم علي خدمة الاستعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين جميع المعلومات الخاصة بصاحب البطاقة ورقم هاتفه والعنوان وغيرها من البيانات الأخري، من هنا يمكن طباعة نموذج بطاقة التموين وعدد الأفراد من اجل تسليمه للتجار من اجل الحصول علي حصتك في السلع والخبز.

سوف يهمك:

عن الكاتب

ياسين

تابعوا معنا افضل المقالات البحثية والخبرية، عبر موقع كلمة دوت أورج الإخباري، كما أننا سنقوم بصفة مستمرة بإذن الله، بتقديم العديد من المقالات التي تتعلق بشأن السعودي في كافة المجالات الخدمية والتي يهتم بها المواطن السعودي والعربي في كل مكان حول العالم، نتمنى لكم وقت سعيد .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.