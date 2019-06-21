استعلام عن افراد بطاقة التموين وإضافة المواليد الجدد وتحديث البيانات

أعلنت وزارة التموين عن استعلام عن افراد بطاقة التموين عن طريق الرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني الخاص لدعم مصر، فقد شغلت بطاقة التموين العديد من المصريين في الآونة الأخيرة، خاصةً بعد تعرض عدد من المواطنين لحذف بعض الأفراد عند تحديث بيانات بطاقات التموين في الشهور السابقة، نتابع للتعرف على استعلام عن بطاقة التموين وإضافة المواليد الجدد وحذف الأفراد والتعديل في البطاقات التموينية وتصحيح البيانات.

استعلام عن افراد بطاقة التموين

يمكن بسهولة الاستعلام عن بطاقة التموين 2019 عن طريق الرقم القومي من خلال موقع دعم مصر الرسمي التابع لوزارة التموين، والاستعلام عن عدد الأفراد في بطاقة التموين واضافة المواليد أو حذف الأفراد.

حيث يمكنك تسجيل الدخول في موقع دعم مصر واختيار “استعلام أفراد”، وإدخال البيانات الصحيحة، ثم التعرف على حالة بطاقة التموين، والتعرف على عدد الأفراد المتواجدين بالبطاقة، كما يمكن إضافة المواليد الجدد أو حذف المواليد من البطاقات التموينية.

هذا ويمكن الاستعلام عن بيانات بطاقة التموين من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 91237 وهذا حرصا من وزارة التموين على التسهيل على العملاء.

ويمكن للعملاء تصحيح البيانات الخاطئة إلكترونياً عبر الدخول إلى الموقع الرسمي ثم عليهم باختيار أيقونة “حدث بياناتك” واضافة رقم البطاقة التموينية، والرقم القومي، ثم تعديل البيانات من إضافة أو حذف للأفراد، والضغط على تحديث بعد الموافقة على المسئولية عن صحة البيانات.