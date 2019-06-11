استعلام عن عدد افراد بطاقة التموين الذكية عبر موقع دعم مصر tamwin.com.eg

وزارة التموين والتجارة الداخلية المصري أطلقت موقع الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية للأنترنت، لكي يستطيع جميع المستفيدين من الحصول علي الدعم الخاص الخاص بهم من سلع تموينية وخبز طوال الشهر، حيث سهلت عليهم إمكانية الاستعلام عن بطاقة التموين الجديدة بالرقم القومى من خلال خدمة الإلكترونية جديدة من اجل الاستعلام عن البيانات الخاصة بهم الكترونيا، تأتي هذه الخدمة لكي توفر الوقت والجهد علي أصحاب البطاقات التموينية في الذهاب إلي مكاتب التموين القريبة من مساكنهم بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط موقع دعم مصر tamwin.com.eg لكي يستطيع المواطنين المستفيدون من التموين الاستفادة من خدمة استعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين الذكية من اجل الحصول علي احتياجاتهم الشهرية من التموين.

استعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين الذكية

سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين حتي يستطيع الجميع الاطلاع علي البيانات الخاصة به من اجل تعديل المعلومات للتأكد من استلام البطاقة الخاصة به، وكذلك يمكن أجراء طلب لتقديم تظلم علي البطاقات التموين للأشخاص المحذوفين مؤخرا منها وذلك عن طريق نفس رابط الموقع الرسمي لدعم مصر والذي يمكن الجميع تقديم التظلمات التموين بشكل إلكتروني لكي تقوم الوزارة متمثلة في الموظفون المعاينون بالمراجعة علي المستندات التي تقوم برفعها علي الموقع الالكتروني من اجل أعادة الإفراد المحذوفين من بطاقات التموين.

موقع دعم مصر tamwin.com.eg

نرفق لكم بوابة الحكومة الالكترونية دعم مصر من اجل الاستعلام برقم القومي عن بطاقات التموين للاطلاع علي عدد الأفراد وغيرها من التفاصيل، وختاما يلزم علي صاحب البطاقة بعد تحديث بيانات بطاقة التموين الكترونيا بان يقوم بطباعة النموذج ورقيا من اجل أن يسلمه للتجار الجملة أو موظف المجمع الاستهلاكي أو العاملون التابعون للمخابز الحكومية من اجل استلام حصتهم، وفي نهاية رحلتنا السريعة يمكن ترك استفساراتكم بالتعليقات من اجل مساعدتكم في أي مسائلة بأذن الله تعالي.