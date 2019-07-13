استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات billing.te.eg وطرق الدفع الإلكترونية

تصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي في يوم 15 من شهر يوليو وتصدر هذه الفاتورة كل ثلاثة اشهر وتصدر إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات، واصبح لا يوجد بيت في مصر لا يملك تليفون ارضي وقد شهدت شركة المصرية للاتصالات توسعا في كل شئ خاصة بعد أطلاق الشركة المصرية للاتصالات لخط 015 وهو الخاص بشركة we.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2019:

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي عن شهر يوليو 2019 من خلال الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للإنصالات على موقع الأنترنت،ثم إدخال رقم التليفون الذي تريد الاستعلام عنه وسوف تظهر الفاتورة على الفور.

سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2019:

ويتم سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2019 بأكثر من طريقة :

ماكينة atm والموجودة في كل مكان على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية

ماكينة فوري والتي أصبحت منتشرة الآن بشكل كبير حتى لدى المحلات الصغيرة والكبيرة ومراكز الاتصالات

الدفع الإلكتروني ويتم عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات ويتم عن طريق بطاقة الائتمان

أو السداد عبر سنترال تي داتا أو أي فرع من فروع الشركة.

موعد صدور فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019:

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يوليو أي يوم الاثنين المقبل عبر الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للإنصالات على موقع الأنترنت ،وتقوم شركة المصرية للاتصالات بإعطاء فرصة سماح للمشتركين لمدة شهر أي حتى يوم 15 أغسطس 2019 من الشهر التالي.