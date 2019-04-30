خدمة استعلام عن قبض تكافل وكرامه بالرقم القومى التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي لجميع المواطنين المصريين من اجل الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة، حيث يمكن للجميع المستفيدين والمستفيدات الدخول علي الموقع الرسمي للوزارة لكي يستعلموا عن أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة بالرقم القومى بالقاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة والشرقية والغربية وسوهاج والأقصر وجميع المحافظات المصرية علي مستوي الجمهورية، حيث تم أطلاق برنامج تكافل وكرامة لكي يساعد بعض المواطنين في الحصول علي معاش شهري يساعدهم علي شراء المستلزمات المدرسية والمعيشية وغيرها من الأمور التي يحتجاها كل بيت مصري.

استعلام عن قبض تكافل وكرامه بالرقم القومى

يمكن معرفة المستفيدين من تكافل وكرامة بالرقم القومى من خلال الذهاب إلي اقرب مكتب تابع للوزارة بمحافظتك، حيث يمكنكم الاستعلام عن اسم في تكافل وكرامه عن طريق أخبار الموظف المختص بالوحدة الرقم القومي الخاص بك ورقم الفيزا من ثم سيقوم باخبارك بكافة تفاصيل بمواعيد صرف معاش تكافل وكرامة.

هناك الكثير من أسماء المقبولين في برنامج تكافل وكرامة، تم الإعلان عنهم منذ فترة قريبة في بعض المحافظات المصرية، حيث يمكن لاي مواطن سواء كان رب منزل أو سيدة أرملة أو مطلقة الاستعلام عن حالة الطلب الالكتروني عن طريق زيارة موقع تكافل وكرامة بالرقم القومى علي شبكة الأنترنت أو عن طريق الموقع الرسمي لـ وزارة التضامن الاجتماعي من ثم يقوم المستعلم بالبحث عن الأسماء بداخل الكشوفات المحوسبة أو الورقية بالبوابة الإلكترونية.

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