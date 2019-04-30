استعلام مخالفات السيارات بمصر 2019.. لجميع المحافظات برقم اللوحات|| بوابة الحكومة المصرية

تعمل وزارة الداخلية منذ فترة على تطوير وحدات المرور في مصر مشاكل حديث ومُتقدم، حيث تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات على توفير رابط إلكتروني، يمكن من خلاله الاستعلام عن مخالفات السيارات لجميع المحافظات التي يتم تسجيلها على جميع المركبات، التي تسير في شوارع جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

حيث يتمكن أي فرد يمتلك (سيارة- موتوسيكل- فيسبا) من الدخول على هذا الرابط للاستعلام عن مخالفات السيارات بمصر 2019، كما أن إدارات المرور في مصر قامت بتركيب الإشارات الضوئية الرقمية في جميع الشوارع الرئيسية داخل القاهرة الكبرى وفي كثير من المحافظات، فهذا قد يُعرض بعض السائقين إلى الوقوع في مخالفة مرورية وتُسجل عليه مخالفة دون أن يعلم، ولذا فنحن من خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” نُساعدكم في الاستعلام عن مخالفات السيارات برقم اللوحات المعدنية.

استعلام مخالفات السيارات بمصر 2019

مخالفات السيارات بمصر دائما تُؤرق وتشغل بال كل من له مركبة تسير بالشوارع الرئيسية داخل المحافظات، ويمكنك الاستعلام عن مخالفات السيارات بوسطة المحمول أو الكمبيوتر المكتبي بشرط اتصالهما بشبك الإنترنت، وكل ما عليك هو تتبع الخطوات الأتية.

الاستعانة بالصورة السابقة

الضغط على هذا الرابط من هنا لمعرفة مخالفاتك المرورية

المرورية يتم فتح نافذة حدد نوع اللوحات المعدنية الخاصة بك سواء كانت (حروف وأرقام – أرقام فقط)

ثم قم بإدخال رقم الرخصة (اللوحات المعدنية)

ثم اضغط على المستطيل الموجود به جملة (إجمالي المخالفات)

يتم فتحها نافذة أُخرى جديدة يتم إظهار مخالفات رخص المركبات

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