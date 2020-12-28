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استعلام موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الثالثة 2020/2021 nosi.gov.eg

بواسطة رضا على
العلاوات الخمس العلاوات الخمس

يتساءل الكثير من المستحقين للعلاوات الخمس من المتقاعدين، سواء من المتقاعدين الذين لهم علاوات سابقة متجمدة، أم المستحقين الجدد للمعاشات الخاصة بشهر يناير القادم، وقد أعلنت الهيئة العامة للمعاشات عن الموعد الرسمي الخاص بطرح العلاوات الخمس، والمعاشات الخاصة بشهر يناير القادم من عام 2021، وفيما يلي نعرض للمتابعين الموعد المحدد لطرح الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.

1 موعد طرح الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس
2 رابط الإستعلام عن قيمة الدفعات المتبقية المتجمدة

موعد طرح الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس

قامت هيئة المعاشات العامة خلال الساعات القليلة الماضية بطمئنة المواطنين المتقاعدين، المستحقين للمعاشات والعلاوات الخمس، بأنه سوف يتم طرح المعاشات الخاصة بشهر يناير يوم الجمعة المقبل والموافق أول شهر يناير من عام 2021، حيث أعلنت أنه سوف يتم طرح الدفعة الثالثة الخاصة ببعض العلاوات المتجمدة والتي تخص المستحقين، بالإضافة إلي صرف المعاشات الخاصة المستحقين الجدد، حيث تتيح للمستحقين سهولة صرف المعاشات الخاصة بهم في يوم 1 من شهر يناير الموافق يوم الجمعة الماضية، وذلك من خلال الصرافات الآلية المختلفة.

رابط الإستعلام عن قيمة الدفعات المتبقية المتجمدة

تتيح الهيئة العامة للمعاشات للمستحقين، سهولة الإستعلام عن قيمة الدفعات المتبقية المتجمدة لهم، والخاصة بالعلاوات الخمس، بطريقة إلكترونية مباشرة من المنازل من خلال الدخول علي هذا الرابط بشكل مباشر، حيث أعلنت هيئة المعاشات أن المبلغ المالي المخصص للدفعة الثالثة المتجمدة يقدر بحوالي 7 مليار جنية مصري، أما عن المعاشات التي سوف تصرف في شهر بناير فتقدر بحوالي 18 مليار جنية.

رضا على
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