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استعلم الآن| فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أبريل 2020 وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

كتب أحمد مرسيفي آخر تحديث
استعلم الآن| فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أبريل 2020 وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي
فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أبريل 2020

يسر موقع كلمة أن ينشر لحضراتكم خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل الجاري 2020 عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات” وي”، والذي يمكنكم من خلاله التعرف على فاتورة التليفون الأرضي، وبدأ العديد من المواطنين يبحث عبر محرك البحث جوجل عن فاتورة التليفون من أجل تسديدها خلال هذه الفترة، وسوف نشرح لحضرتكم خطوات الدخول عبر الموقع ومعرفة تكلفة الفاتورة من اجل الاستعداد لدفعها عبر القنوات الرسمية لذلك.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2020

وكشفت الشركة المصرية للاتصالات عن حقيقة إلغاء تحصيل فاتورة شهر أبريل الجاري بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد ” كوفيد-19″ في مصر، وذلك بعد حظر التجوال الذي تم فرضه مؤخراً مما أضر كثيراً بالعمالة الغير منتظمة والعديد من المصانع، حيث أكدت الشركة أنه لا نية لما  تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لا أساس له من الصحة، وأن الفاتورة سوف يتم تحصيلها بشكل طبيعي.

فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أبريل 2020
فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أبريل 2020

ومن هنا يمكنكم  الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2020 من خلال الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات ” billing.te.eg”، كما أن الشركة تسعى من أجل توفير خدمة دفع الفواتير بشكل إلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية أو الإنترنت، حرصاً منها على عدم الزحام والتكدس أمام السنترالات وأماكن دفع الفواتير .

  • يقوم العميل بالدخول على الرابط الرسمي للشركة المصرية للاتصالات وي من هنا.
  • يكتب العميل كود المحافظة ثم رقم التليفون المراد الاستعلام عنه.
  • يتم الضغط على أيقونة أظهر الفواتير .
فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أبريل 2020
فاتورة التليفون

ويمكن للعميل الاستعلام عن أكثر من رقم تليفون من خلال الموقع الرسمي للشركة مجاناً دون أي رسوم، كما أنه يمكن للعميل أيضاً معرفة قيمة الفاتورة من خلال الاتصال على رقم 140 الخدمي، والجدير بالذكر أن الشركة تُصدر الفاتورة كل ثلاث شهور.

عن الكاتب

أحمد مرسي

كاتب بموقع نجوم مصرية ومن أهم هوايتي متابعة الأخبار المحلية والعالمية على الشبكة العنكبوتية

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