استعلم الآن| فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أبريل 2020 وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي

يسر موقع كلمة أن ينشر لحضراتكم خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل الجاري 2020 عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات” وي”، والذي يمكنكم من خلاله التعرف على فاتورة التليفون الأرضي، وبدأ العديد من المواطنين يبحث عبر محرك البحث جوجل عن فاتورة التليفون من أجل تسديدها خلال هذه الفترة، وسوف نشرح لحضرتكم خطوات الدخول عبر الموقع ومعرفة تكلفة الفاتورة من اجل الاستعداد لدفعها عبر القنوات الرسمية لذلك.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2020

وكشفت الشركة المصرية للاتصالات عن حقيقة إلغاء تحصيل فاتورة شهر أبريل الجاري بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد ” كوفيد-19″ في مصر، وذلك بعد حظر التجوال الذي تم فرضه مؤخراً مما أضر كثيراً بالعمالة الغير منتظمة والعديد من المصانع، حيث أكدت الشركة أنه لا نية لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لا أساس له من الصحة، وأن الفاتورة سوف يتم تحصيلها بشكل طبيعي.

ومن هنا يمكنكم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2020 من خلال الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات ” billing.te.eg”، كما أن الشركة تسعى من أجل توفير خدمة دفع الفواتير بشكل إلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية أو الإنترنت، حرصاً منها على عدم الزحام والتكدس أمام السنترالات وأماكن دفع الفواتير .

يقوم العميل بالدخول على الرابط الرسمي للشركة المصرية للاتصالات وي من هنا.

يكتب العميل كود المحافظة ثم رقم التليفون المراد الاستعلام عنه.

يتم الضغط على أيقونة أظهر الفواتير .

ويمكن للعميل الاستعلام عن أكثر من رقم تليفون من خلال الموقع الرسمي للشركة مجاناً دون أي رسوم، كما أنه يمكن للعميل أيضاً معرفة قيمة الفاتورة من خلال الاتصال على رقم 140 الخدمي، والجدير بالذكر أن الشركة تُصدر الفاتورة كل ثلاث شهور.