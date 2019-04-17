ايام قليلة ويبدا الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، ولذلك يبحث المواطنين عن مقر اللجنة الانتخابية الخاصة به للمشاركة بأداء صوته على التعديلات الدستورية الجديدة، حيث قامت للجنة العليا للانتخابات 2019 بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين، الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء وقد وصل عددهم 55 مليون ناخب، بعد بتقييد من تجاوز السن المحدد للأدلاء بالتصويت على تعديل بعض مواد الدستور، قامت بإضافة من تقدم عمره ال 18 عام، ويمكن للمواطن المصرى يتاكد من بيناته في قاعدة البيانات الانتخابية، وذلك سواء ان كان في داخل مصر اوخارجها.

الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية للمواطنين

كما اعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح موقع الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية للمواطنين المصريين بالرقم القومي، المكون من 14 رقما لتسهيل المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية ،2019 من اجل أداء واجبهم الوطني من اجل مستقبل بلدنا وذلك من خلال موقعها الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

رابط الهيئة الوطنية للانتخابات

يمكن للمواطن المصري من له حق التصويت في الاستفتاء الدستوري 2019 معرفة مقر اللجنة الانتخابية الخاص به بالرقم القومي على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وسوف نقدم لكم طريقة الاستعلام الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية.

يمكنك الدخول عبر رابط الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات

بعدها تقوم بإدخال رقمك القومي المكون من 14 رقم

اضغط على استعلم كما هو موضح بالصورة

موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019

وقد حددت اللجنة العليا للانتخابات موعد المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، الخاصة بالمواطنين المصريين المعقمين داخل مصر وتستمر لمدة ثلاث أيام والتى ستبدا فى أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 22 و 23 و24 من شهر أبريل الجارى أما بالنسبة للمواطنين المصريين المقيمين خارج مصر المقرر إقامتها يوم 20 أبريل الجاري.

تغيير مقر لجنتك الانتخابية

يمكن فى حال تغيير مكان الإقامة الخاص بك فيمكنك تغيير تغيير مقر لجنتك الانتخابية حيث تقدم الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة تغيير اللجان الانتخابيةعن طريق اتباع الخطوات التالية:.

من خلال الدخول عبر الهيئة الوطنية للانتخابات تغيير اللجنة الانتخابية من هنا.

قم بالضغط على طلب تغيير المركز الانتخابى

بعدها قم بادخل الرقم القومي المكون من 14 رقم كاملًا

تابع واكمل كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بشكل صحيح

ويمكنك ايضا تغيير مقر لجنتك الانتخابية بتقديم طلب لأقرب محكمة ابتدائية التى ترسله الى اللجنة العليا للانتخابات لتحديد المقر الانتخابي المناسب لاقرب اقامة خاصة بالمواطن.

الاستفتاء على التعديلات الدستورية

وقد اكد نائب رئيس الوطنية للانتخابات، ان اللجنة العليا للانتخابات ستقوم باستلام المدارس التي بها لجان استفتاء قبل أيام التصويت وتجهيزها لاستقبال المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن إعلان نتيجة الاستفتاء ستكون بموافقة الاغلبية على التعديلات الدستورية.

مكان لجنتك الانتخابية برقم الخط الساخن

ولكى تساعد اللجنة العليا للانتخابات المواطن المصرى للاستعلام على مقر اللجنة الانتخابية بطرق عديدة حيث وفرة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم الخط الساخن 141 للتعرف على مكان لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة وهذا الرقم متاح عبر أى خطوط ارضية أو محمولة.

التعرف على مقر اللجنة الانتخابية بالهاتف المحمول

كما يمكن استخدام الهاتف المحمول فى التعرف على مقر اللجنة الانتخابية من خلال رسالة نصية لـ 5151 تحتوى على الرقم القومى وتساعدك ايضا فى.تغيير مقر لجنتك الانتخابية

وقد وافق 531 عضوا فى مجلس النواب على التعديلات الدستورية المقترحة فى حين قام 22 عضوا برفض التعديلات الدستورية وقد أمتنع عضو واحد فقط عن التصويت والمرحلة النهائية تنتقل الى طرحها للاستفتاء الشعبي وبعد موافقة الناخبون تدخل حيز التطبيق.

← إقرأ أيضاً: