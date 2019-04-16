ايام قليلة ويبدا الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، ولذلك يبحث المواطنين عن مقر اللجنة الانتخابية الخاصة به للمشاركة بأداء صوته على التعديلات الدستورية الجديدة، حيث قامت للجنة العليا للانتخابات 2019 بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين، الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء وقد وصل عددهم 55 مليون ناخب، بعد بتقييد من تجاوز السن المحدد للأدلاء بالتصويت على تعديل بعض مواد الدستور، قامت بإضافة من تقدم عمره ال 18 عام، كما اعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح موقع الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية للمواطنين المصريين بالرقم القومي، المكون من 14 رقما لتسهيل المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية ،2019 من اجل أداء واجبهم الوطني من اجل مستقبل بلدنا وذلك من خلال موقعها الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

رابط الهيئة الوطنية للانتخابات

يمكن للمواطن المصري من له حق التصويت في الاستفتاء الدستوري 2019 معرفة مقر اللجنة الانتخابية الخاص به بالرقم القومي على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وسوف نقدم لكم طريقة الاستعلام الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية.

يمكنك الدخول عبر رابط الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات

بعدها تقوم بإدخال رقمك القومي المكون من 14 رقم

اضغط على استعلم كما هو موضح بالصورة

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