استعلم عن نتيجة قرعة الحج 2019 على بوابة الحج المصرية .. من هنا نتيجة قرعة حج الجمعيات

استعلم عن نتيجة قرعة الحج 2019 على بوابة الحج المصرية حيث يترقب ظهورها العديد من المواطنين الذين قدموا في قرعة الحج هذا العام، حيث صرحت وزارة الداخلية المصرية عن موعد إعلان نتيجة قرعة الحج 2019 مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن أسماء الفائزين بقرعة الحج 2019من كافة محافظات الجمهورية، سوف تظهر على بوابة الحج المصرية الإلكترونية من أجل التيسير على المواطنين الحصول عليها بالرقم القومي الخاص بالمتقدم، ولذلك يقدم موقعنا لمتابعيه الكرام رابط نتيجة قرعة الحج 2019 في هذا المقال، كما أن من لايستطيع الحصول على أسماء الفائزين بقرعة الحج 2019 يترك لنا رسالة أو تعليق برقمه القومي، على هذا الموضوع وسوف نساعده في الحصول على النتيجة فور ظهورها على بوابة الحج المصرية.
نتيجة قرعة الحج 2019
من المحدد بدء إجراءات قرعة الحج المصرية 2019 بوزارة الداخلية في مختلف محافظات الجمهورية بداءًا من يوم السبت 16 مارس وحتى يوم الخميس 21 مارس، وفي إطار حرص الوزارة على رصد نتيجة قرعة الحج 2019 تم تقسيم المحافظات على الأيام كالتالي:
|يوم السبت 16 مارس
|يوم الأحد 17 مارس
|يوم الاثنين 18 مارس
|يوم الثلاثاء 19 مارس
|يوم الأربعاء 20 مارس
|يوم الخميس 21 مارس
وكانت وزارة الداخلية قد قامت بفتح باب التقديم للقرعة عن طريق أقسام الشرطة كما هو موضح بالفيديو.
نتيجة قرعة الحج 2019 مصر
يتمكن المواطنين من معرفة أسماء الفائزين بقرعة الحج 2019 عن طريق الآتي:
- الدخول على بوابة الحج المصرية
- إدخال الرقم القومي.
- قد بالضغط على كلمة بحث.
كما تعلن نتيجة قرعة الحج 2019 في مؤتمرًا يعقد بمديرية الأمن التابعة لكل محافظة، ونتابع معكم تفاصيل نتيجة قرعة الحج 2019 مصر لحظة بلحظة.
“التضامن” تعلن طريقة أخرى لإعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات
كشف مدير مؤسسة الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، أيمن عبدالموجود، عن إرسال رسائل قصيرة للفائزين بنتيجة القرعة على الهاتف المحمول، بالإضافة إلى توافرها عبر وقع الوزارة بالرقم القومي على: اضغط هنا← آخر خبر: أبشر توظيف نتائج الأمن العام 1440 رتبة جندي .. نتائج القبول المبدئي للعنصر النسائي برتبة جندي (نساء)
التعليقات
فاديه جمعه جمعه عطيه١٨٠٠٨٠٧
ماذا يعني لا توجد سجلات
لو سمحت الرد
26102161700458
رقم المصنع HX9095915
رشا فاروق رمضان محمد هل من الفائزين بالحج
هل نتيجة الحج الجمعيات الأهلية ظهرت ولالم تظهر
نتيجة الحج الجمعيات الأهلية ظهرت ولالا
هل أنا من الفائزين في القرعه وزاره الداخليه رقمي هو 25911221700047. رقم المصنع GE64827303
انا مكتوب فى البحث مبروك فوزك بفرصة حج خلا يعنى كدة تمام
نعم مبارك عليك.
محمود حسين حسين منصور٢٦٤٠٤١٢٠١٠٣٠٣٤ رقم المصنعHY6187830رجاء تبليغي رقم التليفون ٠١١١٤٨٣٨٤٩٤
يرجي الاستعلام عن قرعة الحج لهذا العام
24910210103021 القاهرة يرجي الاستعلام عن قرعة الحج
هل أنا من الفائزين
رقم قومى ٢٤٨٠٢١٥١٧٠٠٧٨١
26806211601267
توفيق عبد المجيد عامر جاب الله
هدى إبراهيم
الرقم القومى 25810061601909
رقم القومي 26712162800921
محسن محمدمحمدحسين
الرقم القومى 2760142300631
لابد من ترك رقم المصنع
محسن محمد محمد حسين
هل أنا من الفائزين فى قرعة الداخلية الرقم القومى 26209241401213
لابد من ترك رقم المصنع