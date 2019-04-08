استعلم عن نتيجة قرعة الحج 2019 على بوابة الحج المصرية .. من هنا نتيجة قرعة حج الجمعيات

استعلم عن نتيجة قرعة الحج 2019 على بوابة الحج المصرية حيث يترقب ظهورها العديد من المواطنين الذين قدموا في قرعة الحج هذا العام، حيث صرحت وزارة الداخلية المصرية عن موعد إعلان نتيجة قرعة الحج 2019 مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن أسماء الفائزين بقرعة الحج 2019من كافة محافظات الجمهورية، سوف تظهر على بوابة الحج المصرية الإلكترونية من أجل التيسير على المواطنين الحصول عليها بالرقم القومي الخاص بالمتقدم، ولذلك يقدم موقعنا لمتابعيه الكرام رابط نتيجة قرعة الحج 2019 في هذا المقال، كما أن من لايستطيع الحصول على أسماء الفائزين بقرعة الحج 2019 يترك لنا رسالة أو تعليق برقمه القومي، على هذا الموضوع وسوف نساعده في الحصول على النتيجة فور ظهورها على بوابة الحج المصرية.

نتيجة قرعة الحج 2019

من المحدد بدء إجراءات قرعة الحج المصرية 2019 بوزارة الداخلية في مختلف محافظات الجمهورية بداءًا من يوم السبت 16 مارس وحتى يوم الخميس 21 مارس، وفي إطار حرص الوزارة على رصد نتيجة قرعة الحج 2019 تم تقسيم المحافظات على الأيام كالتالي:

يوم السبت 16 مارس مرسى مطروح

الشرقية

الفيوم

الوادي الجديد

دمياط يوم الأحد 17 مارس بورسيعد

بني سويف

أسيوط

الإسكندرية

القليوبية يوم الاثنين 18 مارس المنيا البحيرة سوهاج شمال سيناء الاسماعيلية يوم الثلاثاء 19 مارس الدقهلية كفر الشيخ السويس قنا يوم الأربعاء 20 مارس الجيزة الغربية البحر الأحمر الأقصر يوم الخميس 21 مارس القاهرة

المنوفية

جنوب سيناء

أسوان

وكانت وزارة الداخلية قد قامت بفتح باب التقديم للقرعة عن طريق أقسام الشرطة كما هو موضح بالفيديو.

نتيجة قرعة الحج 2019 مصر

يتمكن المواطنين من معرفة أسماء الفائزين بقرعة الحج 2019 عن طريق الآتي:

الدخول على بوابة الحج المصرية

إدخال الرقم القومي.

قد بالضغط على كلمة بحث.

كما تعلن نتيجة قرعة الحج 2019 في مؤتمرًا يعقد بمديرية الأمن التابعة لكل محافظة، ونتابع معكم تفاصيل نتيجة قرعة الحج 2019 مصر لحظة بلحظة.

“التضامن” تعلن طريقة أخرى لإعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات

كشف مدير مؤسسة الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، أيمن عبدالموجود، عن إرسال رسائل قصيرة للفائزين بنتيجة القرعة على الهاتف المحمول، بالإضافة إلى توافرها عبر وقع الوزارة بالرقم القومي على: اضغط هنا