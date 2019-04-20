معرفة أماكن لجان استفتاء الدستور 2019 برقم البطاقة اعرف الآن لجنتك الانتخابية موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 والتي ستكون مدتها ثلاثة أيام تبدأ من اليوم السبت 20 أبريل الجاري وحتى يوم الإثنين 22 أبريل 2019، وجميع المواطنين الآن يودون معرفة اللجنة الانتخابية لإجراء استفتاء الدستور ومعرفة أماكن لجان استفتاء الدستور 2019، وجاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب المصري على التعديلات الدستورية الجديدة.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات ثلاثة طرق لمعرفة لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور أولها الدخول عبر رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وثانيها الاتصال على رقم 141 والذي يتم من خلالة معرفة مقر اللجنة الانتخابية وثالثها إرسال رسالة على رقم 5151.

استفتاء الدستور 2019

وكانت الهيئة الوطنية لانتخابات عقدت مؤتمراً صحفياً ظهر الأربعاء 17-4-2019 أوضحت من خلالة مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية ودعت جميع المواطنين النزول والمشاركة في استفتاء الدستور 2019 عبر الأماكن الموضحه عبر موقعها الإلكتروني.

كما أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد استفتاء الدستور 2019 داخل وخارج مصر وأدى المواطنين المصريين الاستفتاء على تعديلات الدستور أمس الجمعة في الرياض تحت اجراءات أمنية مشدده من جانب السلطات السعودية وتمت مشاركة المواطنين المصريين في الكويت أيضاً.

معرفة لجان استفتاء الدستور 2019 موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

من خلال الولوج عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات هنـــــــــا، سيتمكن الجميع من معرفة أماكن لجان الاستفتاء على تعديل الدستور بالرقم القومي، وسنتابع معكم المزيد فيما يخص ذات الشأن.

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