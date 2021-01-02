استقرار في أسعار الذهب بتعاملات السبت.. عيار 21 يسجل 827 جنيها

شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت الثاني من يناير2021، استقرار نسبي في بداية التعاملات بالتزامن مع استقرار السعر العالمي للأونصة والسعر العالمي للمعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم السبت

وجاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثاني من العام الجديد علي النحو التالي:

عيار 18: سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 709 جنيها.

عيار 21: سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر في بداية تعاملات اليوم نحو 827 جنيها للجرام الواحد.

عيار 24: وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم نحو 945 جنيها.

أوقية الذهب: شهد سعر الأونصة استقرار نسبي حيث وصل سعرها 1898 دولار أمريكي.

الجنيه الذهب: بلغ سعر الجنيه الذهب ” يعادل 8 جرامات من عيار 21″ نحو 6616 جنيها.

قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر

تحكم أسعار الذهب في مصر 3 قواعد، حيث تتأثر الأسعار بشكل كبير بعامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب علي المستوي العالمي بالإضافة إلي التغيرات التي تطرأ علي سعر الدولار الأمريكي، وهذه العوامل يتم مراعتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار.

وكلما زاد الطلب علي المعدن الأصفر وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، وكلما قل الطلب عليه وزاد المعروض انخفض السعر وهي عوامل عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار الذي يحسبون سعر الذهب من خلال عملية حسابية عن طريق ضرب السعر العالمي في سعر الدولار ومنه يتم تحديد السعر.

توقعات أسعار الذهب في الأسبوع الأول من 2021

وتوقع محسن فوزي أحد صناع الذهب أن يتواصل سعر الذهب في الأسبوع الأول من العام الجديد في حالة التذبذب بين الارتفاع والهبوط في ظل التداعياات العالمية المتغيرة بصورة متسمرة.

وقال أن ظهور سلالة فيروس كورونا الجديدة في انجلترا وانتقالها لعدد من دول العالم، تسببت في خلق حالة من الفزع في الأسواق العالمية والذي أدي بدوره في ارتفاع أسعار الذهب لتقترب أوقية الذهب من كسر حاجز المقاومة عند 1900 دولار مع انتهاء عام 2020 حيث سجل سعر الأوقية نحو 1898 دولار والذي يشير إلي إمكانية ارتفاع سعر الذهب الفترة المقبلة فالقاعدة تقول إنه كلما اقترب سعر الأوقية من كسر حاجز المقاومة فأن ذلك يعني ذاهب للارتفاع.

وأضاف فوزي، أن المستمثرين في الذهب يتأثرون بأي قرارات تتعلق بالاقتصاد الأمريكي وعلي الرغم من خطة التحفيز الأمريكي والتي كان من المفترض أن تدفع الذهب إلا أن شهدت تغيرات نحو الهبوط لفترة محدودة وبعد إقرار الخطة الجديدة ارتفع سعر الذهب حتي وصل إلي نقطة المقاومة عند 1900 دولار للأوقية

وأوضح أن جميع الأحداث التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي تؤثر في أسعار الذهب حتي طلبات التوظيف وطلبات إعانات البطالة التي يترجمها المراقبون لسوق الذهب بأنه مؤشر سلبي والذي يؤدي لشراء الذهب بكميات كبيرة وينتج عنه ارتفاع في أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وضع المبيعات في مصر

وأوضح فوزي، أن المبيعات في مصر بسوق الذهب، تشهد حالة من العزوف عن شراء الذهب بعد تسجيله مستويات كبيرة ومرتفعة بخلاف فترة الثلث الأخير من ديسمبر 2020 التي شهدت ارتفاع ملحوظ في حركة المبيعات، مشيرا في حالة المقارنة بين حركة المبيعات هذا العام بمبيعات العام الماضي فأن مبيعات الذهب سجلت حالة من التراجع الكبير خلال العام المنصرم بعد فقد شريحة كبيرة من المستهلكين بالإضافة إلي عدم وجود حفلات زفاف بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر لأكثر من عام وقرارات الدولة بعدم فتح قاعات الأفراح والمناسبات حفاظا علي أرواح المواطنين الذي أدي في النهاية لتراجع الطلب علي منتجات الذهب.