استمرار ارتفاع درجات الحرارة حالة الطقس اليوم السبت 2/5/2020 في مصر

يوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل مائل للحرارة خلال ساعات النهار مائل للبرودة ليلاً، وذلك بالنسبة لطقس اليوم السبت 2/5/2020، على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجة البحري والسواحل الشمالية والشرقية وشمال سيناء وجبال البحر الأحمر، بينما يشهد الوجه القبلي ومحافظات الصعيد طقس شديد الحرارة نهاراً، ثم تعود درجات الحرارة وتنخفض بدخول الليل ويصبح الطقس لطيف.

وتنتشر الشبورة المائية في الساعات الأولى من النهار، وعن نشاط الرياح فهناك حركة معتدلة للرياح المحملة بالتراب والرمال تنتشر فى على المناطق الشمالية في البلاد، وتنشط على السواحل الشمالية وجبال البحر الأحمر وشمال محافظة الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وبرصد حالة الطقس في المدن الساحلية والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، يتبين أن حالة الطقس اليوم معتدل نهاراً مائل للبرودة ليلاً وأغلب نشاط الرياح يأتي من جهة الشمال الغربي للبلاد ، أما بالنسبة لارتفاع الموجة يبلغ ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر يتراوح ما بين المتر ونصف والمترين، بينما يبلغ ارتفاع الموجة في البحر الأبيض المتوسط يتراوح ما بين المتر و المتر ونصف.

بيان هيئة الأرصاد بدرجات ٠ الحرارة اليوم السبت 2/5/2020 في مصر

وقد وضح خبراء الأرصاد أن درجات الحرارة سوف تواصل الارتفاع خلال الأيام المقبلة، ونرصد فيمايلى درجات الحرارة الصغرى والعظمى ، على القاهرة ومحافظات وجه قبليومحافظات وجه بحري، وفقاً لما وضحته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها بدرجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت في مصر .

درجات الحرارة الصغرى والعظمى اليوم

القاهرة

19 – 32

الإسكندرية

17– 26

قنا

‏22- 39

‏ الأقصر

‏ 22 – 39

‏ أسوان

‏ 24 – 39