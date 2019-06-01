استمرار الطقس الحار .. توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم

شهدت حالة الطقس في جمهورية مصر العربية خلال الأيام الأخير تباين شديد في درجات الحرارة، فبعد الموجة شديدة الحرارة والتي ارتفعت فيها درجات الحرارة لأكثر من 45 درجة على معظم مناطق الجمهورية، شهدت درجات الحرارة انخفاضا بشكل منتظم حتى عادت إلى معدلاتها الطبيعية، وتلاها أرتفاع جديد بدأ من يوم الأربعاء الماضي وأستمر لعدة أيام، ويقدم موقع كلمة دوت أورج لقراءة تقرير شامل لحالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الأول من يونيو 2019، الموافق 27 رمضان 1440، طبقا للتقارير الصادرة من خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

توقعات طقس اليوم السبت 1 يونيو

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية ليوم السبت 1 يونيو، أن تشهد السواحل الشمالية طقسا لطيفا طوال ساعات النهار وخلال ساعات الليل، يتحول إلى حار على الوجه البحري والقاهرة، وتزيد درجات الحرارة على باقي أنحاء الجمهورية التي تشهد طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، وتنخفض ليلا ليتحول إلى طقس لطيف على كافة مناطق الجمهورية بما فيها محافظات الصعيد.

نشاط الرياح والملاحة البحرية

أما عن نشاط الرياح والسحب، فمن المتوقع أن تشهد المناطق الشمالية للبلاد تكون سحب منخفضة ومتوسطة، كما يتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الشرقية المعتدلة على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر الذي يتأثر بالرياح فيشهد حالة من اضطراب الملاحة البحرية على سواحله، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف.

بينما يقل تأثير الرياح على البحر المتوسط الذي الذي يشهد موجا معتدلا يتراوح ارتفاعه ما بين متر ونصف إلى مترين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم