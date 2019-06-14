اسعار البنزين اليوم في مصر 2019 وحقيقة ارتفاع اسعاره

نعلن لكم اسعار البنزين اليوم في مصر بعد ان شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبير بعد انتشار اخبار تفيد بأن اسعار الوقود شهدت زيادة ضمن خطة الحكومة المصرية لرفع الدعم عن الوقود ضمن العام المالي الجديد والذي يبدأ ببداية شهر يوليو، حيث اثارت اخبار زيادة الاسعار ضيق لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعلنوا غضبهم من تلك الاخبار، ونعلن لكم خلال المقال عن حقيقة تلك الاخبار المنتشرة.

اسعار البنزين اليوم في مصر 2019

وعلى الفور قامت الحكومة المصرية بالرد على تلك الاخبار حيث قالت بأن كل ما نشر في هذا الصدد هو اشاعات لا اساس لها من الصحة، مؤكدين على أن اسعار البنزن لم تشهد زيادة في الاسعار، كما قال هيثم نصار المستشار الاعلامي لوزارة المالية بأن البيان المنسوب لوزارة المالية والذي يتحدث عن ارتفاع اسعار الوقود غير صحيح وان الصفحة التي قامت بنشر الخبر غير رسمية وغير تابعة للوزارة.

كما طالب “نصار” من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد التفاعل مع تلك الاخبار وعدم تصديق أي شيء يعلن إلا إذا كان من الجهات الرسمية فقط، حيث اكد ان اسعار البنزين لم تشهد تغيير، ونعلن لكم اسعار الوقود في مصر وهي كالاتي:

سعر البنزين 92 يبلغ 6.75 جنيه للتر.

سعر البنزين 80 يبلغ 5.5 جنيه للتر

سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر

اما عن السولار فيبلغ سعرة 5.50.

وكانت محطات الوقود قد شهدت اقبال كبير من المواطنين خلال الساعات الماضية بعد انتشار مثل تلك الشائعات التى قمنا بالاعلان بعدم صحتها.