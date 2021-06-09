أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021 وأسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن

ننشر لمتابعي موقع “كلمة” تفاصيل أسعار الدواجن اليوم الموافق التاسع من يونيو الجاري، وكانت بورصة الدواجن العمومية في السابق هي التي تقوم بتحديد أسعار الفراخ، وذلك وفق معايير منضبطة ومحددة، وبحسب العرض والطلب وسعر الأعلاف وغير ذلك، إلا أن الحال تغير الآن.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021

حيث أصبحت هناك العديد من المكاتب أو ما يطلق عليهم سماسرة، ويقوم كل واحد منهم بتحديد أسعار الفراخ وفقلا الآليات والأسباب الخاصة بكل مكتب على حدة، ولكن بالرغم من ذلك تكون الأسعار قريبة من بعضها.

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 9 يونيو وفق ما يلي:

أولاً: سعر الفراخ الأربعاء 9 يونيو

الفراخ الأمهات ارتفع فيها سعر الكيلو 22 جنيه.

أما الفراخ البيضاء فسجلت زيادة اليوم لتسجل 27 جنيه.

وسجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم 33 جنيه.

ثانياً: أسعار البيض اليوم الأربعاء

كرتونة البيض الأبيض 38 جنيه.

كرتونة البيض الأحمر 40 جنيه.

كرتونة البيض البلدي 42.5 جنيه.

ثالثاً: أسعار الكتكوت الابيض اليوم 9 يونيو

الإسكندرية: 7.5 جنيه.

المراعي: 7 جنيه.

الوادي: 8.5 جنيه.

الوطنية: 10.25 جنيه.

العناني: 9.5 جنيه.

الوادي: 8.5 جنيه اليوم.

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هذا ويقوم أصحاب محلات بيع الدواجن برفع الأسعار عن الأسعار المعلنة، نظراً لأن هذه الأسعار المذكورة هي أسعار المزارع، ويتحمل أصحاب المحلات تكلفة النقل والعمالة وغير ذلك، فلذلك فإن أسعار الفراخ بالمحلات تزيد من 3 إلى 5 جنيهات في الكيلو عن نظيرتها في المزارع.