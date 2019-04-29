اسعار الذهب اليوم الاثنين 29 ابريل في محلات الصاغة

نعرض اليكم في موقعنا كلمة دوت اروح اسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر أبريل الجاري، وبعد أن ارتفع الذهب في الأسبوع الأخير 4 جنيهات كاملة للجرام الواحد نعرض اليكم اسعار الذهب اليوم، ويشكل سعر الذهب في مصر خلال الأيام الأخيرة حالة من الاضطراب بين يعود وهبوط نسبي الى سعر الذهب.

اسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر

وقد شهد سعر الذهب لعيار 18 ما يبلغ من المال 526 جنيه مصري، وبالنسبة إلى عيار 21 المتداول في جمهورية مصر العربية فقد شهد سعر 613 جنيه، جدير بالذكر وأن تلك الأسعار غير مشمولة المصنعية المتواجدة في محلات الصاغة المصرية.

العيار السعر بدون المصنعية السعر بالدولار عيار 24 701 جنيه ____ عيار 22 652 جنيه ____ عيار 21 613 جنيه ____ عيار 18 526 جنيه ____ عيار 14 412 جنيه ____ عيار 12 311 جنيه ____ سعر الجنيه الذهب 4990 جنيه ____ سعر أوقية الذهب __________ 1,285 $ سعر كيلو الذهب 701.000 جنيه ___

سعر الذهب اليوم

ونعرض اليكم التحديثات المستمرة واللحظية لسعر الذهب المتواجد في السوق المصرية، وعرضنا اليكم اسعار الذهب التعاملات الصباحية من يوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر أبريل الجاري لعام 2019.

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