اسعار شرائح الكهرباء الجديده 2021

تم الإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الشرائح الخاصة بالكهرباء مع الإعلان عن الفئات التي يتم استثنائها من الزيادات الجديدة وهي بقيمة عشرة قروش على كل شريحة سوف نتعرف عليها في المقال التالي، ويستمر رفع أسعار الشرائح حتى عام 2025 ويتم رفع الدعم بالكامل عن أسعار الكهرباء.

اسعار شرائح الكهرباء الجديده



تم رفع قيمة الشرائح الخاصة بأسعار الكهرباء من بداية شهر يوليو 2021 بقيمة عشر قروش وتأتي أسعار الشرائح بالزيادة الجديدة كالتالي:

الشريحة الأولى تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات وقيمتها (48 قرشا بديلاً عن 38 قرشا).

الثانية تبدأ من من 51 كيلو وات إلى 100 كيلو وات (58 قرشا بدلا من 48 قرشا).

الثالثة من 101 حتى 200 كيلو وات (77 قرشا بديلاً عن 65 قرشا).

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قروش بدلا من 96 قرشا).

الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشًا بدلا من 118 قرشا).

الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كليو وات (128 قرشا بدلا من 118 قرشا).

السابعة تبدأ من من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).

الشرائح المستثناة من الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء

تم استثناء بعض الفئات من زيادة أسعار شرائح الكهرباء التي تم الإعلان عنها من بداية شهر يوليو 2021، والتي تستمر في الزيادة بنفس القيمة حتى العام 2025، ويتم رفع الدعم بشكل كلي عن الكهرباء وحتى هذا الوقت توجد فئات تظل أسعار الكهرباء كما هي مثل العام الماضي ومنها: