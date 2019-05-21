اسعار شرائح الكهرباء 2019 في مصر .. بيان موعد زيادة كهرباء المنازل بنسبة 14.9%

من خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور “محمد شاكر”اليوم الثلاثاء 21 مايو 2019 أعلن فيه اسعار شرائح الكهرباء 2019 في مصر وبداية تطبيقها في فاتورة شهر يوليو 2019، حيث اعلن أن نسبة الزيادة في الكهرباء تصل إلى 14.9%، وعبر موقع كلمة دون أورج، نقدم لكم بيان عن جدول لشرائح الكهرباء بحسب عدد الكيلوات المستهلك.

اسعار شرائح الكهرباء 2019 في مصر

أن الزيادة السنوية التي تتم من قبل وزارة الكهرباء والطاقة في مصر ، تتم سنويا مع شهر يوليو كل عام، وذلك تنفيذا للخطة الخمسية بالتدريج لرفع الدعم عن الوقود والطاقة، وذلك حتى تحرير سعر دعم الكهرباء، وقد تم التطبيق منذ عام 2015، وتم زيادتها ثلاث سنوات نتيجة ارتفاع اسعار الدولار عام 2017، لتصبح الخطة مدة 8 سنوات بدلا من 5 سنوات، والتي تطبق حتى عام 2021م.

جدول اسعار الكهرباء 2019 بحسب الاستهلاك

من هذا الجدول الذي وضع خطة لقيمة الزيادة، والذي يتضمن الزيادة بحسب

عدد الكيلوات ( الحد الأدنى- والأعلى)

قيمة الحساب قبل الزيادة

قيمة الحساب بعد الزيادة

وعن توضيح الزيادة بحسب الكيلوات نوضح: