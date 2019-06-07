اشتراك بـ75 جنيها لجميع خطوط النقل العام خلال أمم أفريقيا

أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة اليوم عن طرحها اشتركا جديدا بعد عيد الفطر المبارك مباشرة بمناسبة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال أيام، ويتيح الاشتراك لحامله ركوب جميع خطوط الهيئة، خلال فترة البطولة.

اشتراك بـ75 جنيه

وأوضح اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن قيمة الاشتراك الجديد المطروح بمناسبة كأس الأمم الأفريقية ستكون 75 جنيها، يستمر العمل به حتى انتهاء البطولة ويكون لحامله، وسيتم البدء فى بيعه عقب عيد الفطر.

تخصيص خطوط جديدة ومضاعفة عدد السيارات

وأضاف رزق رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة عملت على تخصيص خطوط جديدة لخدمة البطولة تربط كل ميادين العاصمة باستاد القاهرة وجميع الاستادات التي تقام فيها المباريات، وسيتم مضاعفة عدد السيارات على هذه الخطوط حسب الحاجة، مشيرا إلى أن هناك تجهيزات خاصة بالبطولة.

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