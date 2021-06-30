اشترك في مسابقة الحلم ولا تضيع فرصة سحب الـ 250 ألف دولار ومنزل الأحلام باليونان 

ما زالت الفرصة أمام الجميع الآن للإشتراك في مسابقة الحلم 2021 وربح ربع مليون دولار أمريكي، ولم يقتصر هذا السحب والذي يعد الرابع هذا العام على سحب 250 ألف دولار فقط، بل هناك سحب آخر وهو من مفاجآت عام 2021 التي وعد بها الأغا.

مسابقة الحلم وسحب الـ 250 ألف دولار

حيث أشار الإعلامي مصطفى الأغا في أكثر من مرة أن هناك مفاجآت بمسايقة حلم 2021 سوف تكون مذهلة وغير متوقعة، وبدأت المفاجآت في الظهور الآن بعد الإعلان عن سحب منزل الأحلام في إحدى أفضل جزر اليونان الساحرة، ولتتخيل أنك تسكن في منزل وفي جزيرة وفي اليونان.

كما أن كل المشتركين في مسابقة الحلم 2021 ومنذ بداية العام وحتى موعد السحب سوف يتأهلون تلقائياً لسحب بيت الأحلام، هذا بالإضافة إلى السحب المعتاد على ربع مليون دولار.

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم

وسوف يكون سحب الرابع مليون دولار الخميس 1 يوليو 2021، وسوف نوافيكم باسم الفائز في هذا السحب، ويمكنك الآن دخول السحب الحالي على 250000 دولار والإشتراك وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولاً.. الدخول على اللينك الرسمي للمسابقة من هنا.

ثانياً.. كتابة رقم هاتفك المحمول.

ثالثاُ.. الضغط على “اشتركط كما هو موضح بالصورة.

رابعاً.. ستصلك رسالة بتفعيل اشتراكك.

خامساً.. أجب على بعض الأسئلة التي تصلك.