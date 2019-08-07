اعرف برجك الجديد بعد زلزال التعديلات في الأبراج واضافة برج حامل الثعبان “حواء”

تصدرت الأبراج الفلكية وسائل التواصل الاجتماعي بشكل لافت بعد الإعلان عن إضافة برج جديد للقائمة التي تحتوي على 12 برج والمُتعارف عليهم، وتم اضافة برج حامل الثعبان والذي يُسمي ببرج حواء، وتم اجراء بعض التعديلات على التواريخ في كل الأبراج الفلكية فتغيرت معالم كل الأبراج وتتزايد عمليات البحث لمعرفة الأبراج الجديدة ومقارنة تاريخ الميلاد.

كان برج حواء مُتعارف عليه منذ مدة زمنية طويلة ولكن لم يتم اضافته وتجاهله بسبب قصر مكوث الشمس فيه وانتشرت التعليقات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تغيير معالم الأبراج للمتابعين، وكانت التعليقات الساخرة على هذا الصدد يعني أنا أنام برج الأسد أصحى ألاقي نفسي برج العذراء“.

الأبراج الجديدة

الحوت: 11 مارس حتى 18 أبريل الحمل: 18 أبريل حتى 13 مايو الثور: 13 مايو حتى 21 يونيو الجوزاء: 21 يونيو حتى 20 يوليو السرطان: 20 يوليو حتى 10 أغسطس الأسد: 10 أغسطس حتى 16 سبتمبر العذراء: 16 سبتمبر حتى 30 أكتوبر الميزان: 30 أكتوبر حتى 23 نوفمبر العقرب: 23 نوفمبر حتى 30 نوفمبر الحواء: 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر القوس: 18 ديسمبر حتى 20 يناير الجدي: 20 يناير حتى 16 فبراير الدلو: 16 فبراير حتى 11 مارس​

تعليقات ساخرة على تغيير الأبراج

ننشر لكم بعض التعليقات الساخرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد تعديلات تواريخ الأبراج، وكيف استقبل متابعي عالم الفلك والأبراج الأخبار الجديدة واضافة برج حامل الثعبان إلى مجموعة الأبراج الفلكية:

وهذا جزء من تعليقات المُتابعين للأبراج الفلكية على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وانستجرام.