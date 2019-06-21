اعرف ترقيتك ودرجة التسكين والمستوى الوظيفي موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

رابط اعرف ترقيتك ودرجة التسكين والمستوى الوظيفي للخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و استعلام الترقية والتسكين عبر موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإلكتروني، حيث تم تدشين رابط موقع معرفة مدى استحقاق الترقية في الأول من شهر يوليو 2019، والاستفسار عن المستوى الوظيفي المسكن عليه الموظف في الوقت الحالي ومنذ تطبيق العمل بقانون الخدمة المدنية في 2-11-2016، وذلك لتحقيق وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

أطلق الدكتور صالح الشيخ رابط استعلام عن الترقية والتسكين للعاملين بالخدمة المدنية، ويستفاد من هذه الخدمة الإلكترونية العاملين في وحدات الجهاز الإداري، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومن يمثل القانون الشريعة العامة لهم، ويوفر الموقع تعريف حول مدى استحقاق الترقي للموظف في 1-7-2019، ويوفر الموقع عدة خدمات وتنويهات للمستفيد من تلك الخدمة الإلكترونية، مثل الاستعلام عن المسمى الوظيفي المسكن عليه الموظف ، والضوابط العامة للترقية، والمعوقات التي توقف عمليات الترقي، وتحديث المستوى الوظيفي عبر موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الرسمي.

كيفية اعرف ترقيتك ودرجة التسكين والمستوى الوظيفي

رابط استعلم الترقية والتسكين والذي تم تشدينه رسميا عبر موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة = سيوفر للموظف المخاطب لقانون الخدمة المدنية، والمطبق عليه تشيعات القانوني، إمكانية التحقق من مدى استحقاق الترقي في مطلع يوليو المقبل، وفق حالة عدم الاستحقاق سيتوفر له تنويه عن الأسباب،ـ كما يمكن للموظف استعلام عن الدرجة الوظيفية المسكن عليه الآن، وتم اختبار المنظومة خلال فترة التجريب على موظفي ديوان علم الجهاز المركزي، ومن خلال رابط اعرف ترقيتك ودرجة التسكين والمستوى الوظيفي سيستطيع حوالي 800 ألف موظف الاستعلام عن بيناتهم.

رابط استعلام الترقية والتسكين 2019

رابط استعلام الترقية والتسكين أو الدخول على صفحة دليلك للتسكين والترقية في قانون الخدمة المدنية، سيوفر للموظف الآن معرفة مدى أحقيته في الترقية للدرجة الوظيفية الأعلى في 1-7-2019، والدرجة المسكن عليها العامل في الوقت الحالي ومنذ تطبيق قانون الخدمة المدنية في نوفمبر 2016 .