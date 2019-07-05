اعرف تسعيرة التاكسي الأبيض بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية

تم اعتماد الأسعار الجديدة للمواد البترولية بداية من يوم الجمعة الموافق 5/7/2019 وبناء عليه تم رفع أسعار ووسائل النقل بنسب مختلفة تقررها الحكومة وتؤكد على ضرورة الالتزام بها، ومن يتخلف عن الأسعار من قائدي سيارات الأجرة يُعرض للمسائلة القانونية ونعرض لكم في هذا المقال تفاصيل زيادة أسعار الأجرة للتاكسي الأبيض.

تعريفة أسعار التاكسي الأبيض الجديدة

تقرر زيادة فتح العداد في التاكسي الأبيض إلى 7 جنيهات بعد أن كانت 6 جنيهات قبل زيادة أسعار المواد البترولية، وتم زيادة 50 قرشاً لكل كيلو متر يقطعه التاكسي، وحول انتظار السيارات تصبح الساعة الأولي في الانتظار بقيمة 13 جنيهاً وأن الساعات الأخرى تبلغ 8 جنيهات.

أسعار المواد البترولية الجديدة

نعرض لكم الأسعار الجديدة التي حدثت لأسعار المواد البترولية لمعرفة قيمة الزيادة في كل لتر:

ارتفع سعر بنزين 80 ليصبح 6.75 جنيه/لتر، وسعر بنزين 92 ليصبح 8 جنيهات/لتر، وسعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات/لتر، كما ارتفع سعر السولار إلى 6.75 جنيه/لتر.

أسعار الأجرة للتنقل بين المحافظات

تم اعداد النشرة الخاصة بالتعريفة الجديدة وتوزيعها على جميع ادارات المرور ويتم وضعها في مواقف السيارات لعدم حدوث أي تضارب في الأسعار، ويجب على الجميع التعامل بالأسعار المتواجدة في النشرة المخصصة لسعر الأجرة الجديد، وكانت نسبة الزيادة للتنقل بين المحافظات 15% ويمكنكم معرفة الأسعار الجديدة للتنقبل بين المحافظات من القاهرة، وأيضا معرفة الأسعار الجديدة لأتوبيسات النقل العام ومعرفة الزيادة المقررة لكل وسائل المواصلات بعد رفع أسعار المواد البترولية والتعامل بالأسعار الجديدة.