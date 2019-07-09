اعرف قيمة فاتورة الكهرباء لشهر يوليو لجميع المحافظات عبر موقع وزارة الكهرباء

اعرف قيمة فاتورة الكهرباء التقدم العلمي في مجال الإنترنت هيأ الفرصة أمام الشركات الكبرى للتطوير من نفسها، وهو ما فعلته الشركة المصرية لإنتاج الكهرباء والتوزيع بالجمهورية، فوفرت للعميل خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء المصرية، وكذلك تسديدها بنفس الكيفية، وهو ما سنوضح بالتفصيل فيما يلي.

اعرف قيمة فاتورة الكهرباء.

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة.

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء من هنا

شركة القناة لتوزيع الكهرباء. من هنا

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء. من هنا

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء. من هنا

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء. من هنا

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء. من هنا

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء. من هنا

الضغط على زر خدمات.

اختيار الاستعلام عن الفاتورة، وسوف تظهر قائمة بكافة شركات الإنتاج والتوزيع الموجودة بالجمهورية.

الضغط على شركة الكهرباء التابع لها المستعلم، ويكون الاسم موجود على فاتورة الشهر السابق.

الضغط على كلمة بحث والانتظار لتظهر قيمة الفاتورة على الفور.

طريقة الاستعلام عن الفاتورة.

لقاطني محافظة القاهرة, وكافة المشتركين التابعين لشركة كهرباء شمال القاهرة للإنتاج والتوزيع تكون بالدخول على موقع وزارة الكهرباء المصرية، وتسجيل البيانات المطلوبة، والضغط على كلمة بحث لتظهر النتيجة على الفور.

طريقة الاستعلام عن الفاتورة لقاطني الدلتا وخاصة محافظات دمياط وكفر الشيخ والدقهلية، والتابعين لشركة شمال الدلتا لإنتاج الكهرباء والتوزيع، وذلك بالدخول على رابط موقع وزارة الكهرباء، واختيار شركة شمال الدلتا لإنتاج الكهرباء والتوزيع، وتسجيل البيانات المطلوبة من خلال فاتورة كهرباء قديمة، ثم يضغط المستعلم على كلمة بحث لتظهر قيمة الفاتورة على الفور.

طريقة الاستعلام عن الفاتورة للعملاء التابعين لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء يتم البحث عن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء على جوجل، والوصول للنتيجة الأولى وهي فاتورة الكهرباء والضغط عليها، ويتم التحويل مباشرة لصفحة الاستعلام.

قائمة توضح أسعار شرائح الكهرباء.

الشريحة من 50:0 سعر الكيلو بعد الزيادة 22 قرش.

الشريحة من 100:51 سعر الكيلو بعد الزيادة 30 قرش.

الشريحة من 200:101 سعر الكيلو بعد الزيادة 36 قرش.

الشريحة من 350:201 سعر الكيلو بعد الزيادة 70 قرش.

الشريحة من 650:351 سعر الكيلو بعد الزيادة 90 قرش.

الشريحة من 1000:651 سعر الكيلو بعد الزيادة 135 قرش.

الشريحة من 1000:0 سعر الكيلو 145 بعد الزيادة قرش.