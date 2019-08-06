اعرف كليتك الآن.. رابط نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق 2019

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل اليوم الثلاثاء، عن نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق ورغبات الطلبة والطالبات المتقدمين لحجز أماكن بكليات المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2019.

رابط المرحلة الثانية من التنسيق 2019

وأوضح عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الطلاب المتقدمين لحجز أماكنهم في تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الثانية يبلغ عددهم 226002 طالبًا وطالبة، بينما عدد المتخلفين عن التقديم لهذه المرحلة بلغ 3367 طالبا.

وننشر رابط نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق 2019، حتى يتسنى لجميع طلابنا معرفة الكلية التي التحق بها بكل سهولة ويسر عبر رابط التنسيق الرسمي.

الحد الأدنى للشعبتين العلمية والأدبية

ويذكر أن انطلقت المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2019، وأعمال تسجيل الرغبات للطلبة والطالبات في الشعبة العملية بحد أدنى 320 درجة بنسبة 78.05 % فأكثر، أما لطلبة وطالبات الشعبة الأدبية فبحد أدنى عدد درجات 279 درجة فأكثر وبنسبة 68.05%، يوم الأربعاء 31 يوليو الماضي.

إجمالي الطلاب المقرر قبولهم في المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2019

استمرت أعمال المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2019 حتى الساعة الثانية عشرة من مساء الأحد الماضي والذي وافق يوم 4 أغسطس، إذ تم إعلان أن إجمالي الطلبة والطالبات المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالبا وطالبة، وذلك من واقع عدد 175673 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية، و54305 طلاب وطالبات في الشعبة الأدبية.