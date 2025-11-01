افتتاح ضخم لـلمتحف المصري الكبير في الجيزة بحضور الرئيس السيسي وزعماء العالم

في مساء ليلة استثنائية تُضيء فيها هضبة الأهرام بلحظة تاريخية، تُفتَح أبواب المتحف المصري الكبير أمام العالم بحفلٍ دولي يشارك فيه رؤساء وملوك من مختلف القارات. وبين افتتاحٍ ثقافي استعراضي وكشفٍ جديدٍ من عالم الآثار الشهير زاهي حواس، يتجسّد حديث الحضارة المصرية القديمة في هذا المشروع الضخم، محمّلاً برمزية تجمع بين الماضي والحاضر.

استعدادات ضخمة سبقت الحدث العظيم

استعداداً لحفل الافتتاح الرسمي لـ المتحف المصري الكبير (GEM) بتاريخ1 نوفمبر 2025، نفّذت مصر سلسلة من التحضيرات على نطاق واسع لضمان أن يظهر المشروع الوطني في أبهى صورة، ويليق بمكانته كأكبر متحف عالمي مخصص لحضارة واحدة.

أبرز عناصر الاستعداد

إغلاق مؤقت للمتحف أمام الزوار من 15 أكتوبر حتى 3 نوفمبر لإجراء “أعمال تنظيمية ولوجيستية نهائية” تشمل تنسيق المعروضات، اختبارات التشغيل، وتركيب أنظمة العرض.

إعداد شبكة أمنية كثيفة: انتشار قوات الأمن على محيط المتحف ومحاور الطرق المؤدية إليه، وتأمين ساحات البث العام والمداخل.

تنسيق النقل والمواصلات: تحديث ثلاث محطات مترو قريبة، تحسين طرق الربط بين القاهرة والجيزة، وتطوير محاور دخول المتحف لقُدوم الضيوف الزائرين.

تجهيزات البُنى التحتية والخدمات: تأهيل الحدائق المحيطة، تركيب إنارة حديثة، تجهيز أنظمة الطاقة والإضاءة، تحضير مناطق استقبال وشاشات للإعلام الدولي. ([SIS][4])

تنسيق دولي وإعلامي: تمّ إعداد قوائم دعوات تضم رؤساء دول وملوكاً وشخصيات دولية، وتحضيرات لنقل الحفل مباشرة عبر وسائل الإعلام العالمية.

أبرز الشخصيات المدعوة

فقرات الحفل والمقدّمون

تبدأ مراسم الافتتاح عند الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم بثّها مباشرة عبر القنوات المحلية والعالمية لجمهور العالم.

يتضمّن الحفل كلمة افتتاحية للرئيس السيسي، يليها عرض مرئي موسيقي ضخم يستعرض رحلة الحضارة المصرية القديمة حتى العصر الحديث.

من ثم سيُعقد حفل تكريم خاص لعلماء الآثار والمساهمين في المشروع، تشمل فقرة لـ زاهي حواس يتحدث فيها عن نتائج البحث الأثري الذي يكشف عن حقيقة وفاة الملك الصغير.

يُختتم الحفل بجولة معزّزة بالضوء والصوت في المتحف الجديد، يقودها كبار المسؤولين في وزارة السياحة والآثار والمتحف.

يُشرف المايسترو المصري ناير ناجي على الأوركسترا المرافقة للحفل.

الحفل سيشمل مشاركة فنية دولية ومصرية واسعة ضمن هذا العرض الموسيقي الكبير.

تشارك عدة شخصيات حكومية رفيعة في الإعداد والتنظيم من بينها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمحافظين.

أقسام المتحف

يمتد مجمّع المتحف على نحو 500000 متر مربع، يشمل المبنى الرئيسي بمساحة تقريبية 92000 متر مربع، ومناطق تجارية ومساحات استقبال إضافية. * عند المدخل، تستقبِل الزوار تمثالاً ضخماً للملك رمسيس الثاني ويجسد أحد رموز قدماء المصريين العملاقين.

تنقسم المعروضات إلى صالات زمنية تبدأ من الفترة ما قبل الأسرات، مروراً بعصر الدولة القديمة، الدولة الوسطى، الدولة الحديثة، حتى العصر الروماني، مع استخدام تقنيات عرض تفاعلية.

تشمل أيضاً مرافق تعليمية مثل متحف الأطفال، قاعات مؤتمرات، وحدائق حول المتحف، ومنطقة تجارية لخدمات الزوار.

مقتنيات تاريخية فريدة تعرض لأول مرة

يضم المتحف أكثر من 50,000 قطعة أثرية معروضة لأول مرة بصورة كاملة، ومن أبرزها مجموعة كاملة للملك الصغير توت عنخ آمون تعرض مع كل مقتنيات مقبرته في مكان واحد.

من المقتنيات البارزة أيضاً: قناع الملك الذهبي، مركباته الجنائزية، القبع الملكي، بالإضافة إلى السفينة الشمسية المُنقّاة لـ خوفو التي تُعرض تحت سقف زجاجي.

يستخدم المتحف أحدث تقنيات الحفظ والترميم، بما في ذلك 17 مختبراً متخصصاً للترميم، وإضاءة طبيعية، وأنظمة ذكية لإدارة الطاقة والمياه.

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

أكثر من 400 قناة فضائية تقدّمت بطلبات للبث المباشر من الحدث.

تم الإعلان عن بعض القنوات التي ستقوم بالبث وتشمل: قناة إكسترا نيوز، قناة القاهرة الإخبارية، قناة أون، القناة الأولى المصرية، قناة الحياة، قناة دي إم سي.

أيضاً، الجهة المنظّمة أعلنت أنها “تهدي ترددات بث الحفل مجاناً لجميع القنوات المصرية والعربية والأجنبية” من خلال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتسهيل النقل العالمي للحفل.

رمزية الحدث وتأثيره

الافتتاح ليس مجرد إطلاق لمتحف، بل هو “استئناف حضاري” تُرسيه مصر أمام العالم، يعكس الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لإعادة تأهيل القطاع الثقافي والسياحي. كما أن تجهيز المتحف بهذه الصورة يعكس رغبة الدولة في تقديم صورة منضبطة وعالمية تلتق بمكانة قدماء المصريين في التاريخ.

