افتتاح 925 منفذا وألف سيارة متنقلة استعدادا لرمضان بتخفيضات تصل إلى 30%

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية، أن الوزارة قامت بافتتاح 925 منفذا ومعرض وألف سيارة متنقلة بالمحافظات، وذلك لتوفير السلع الأساسية المطلوبة للمواطنين بأسعار مخفضة، وأوضح مصيلحي أن هذه الخطوة تمت بالتنسيق مع الغرف التجارية والمحافظات، مضيفا أن المعارض أقيمت على مساحة 800 متر مربع وبمشاركه 120 شركة عارضة، لافتا إلي أن الشركات تعرض السلع الغذائية الأساسية و ومنتجات الألبان وياميش رمضان والدواجن واللحوم بأسعار اقل من المعروض بالأسواق، مضيفا أن نسب التخفيضات تصل إلي 30% لبعض السلع.

افتتاح منافذ بالقليوبية

وقد جاءت تصريحات الدكتور علي المصيلحي على هامش افتتاح معرض “سوبر ماركت أهلا رمضان ” بمدينة شبرا الخيمة، حيث قام وزير التموين و التجارة الداخلية والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية واللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة وعربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية بافتتاح المعرض.

وأقيم المعرض علي مساحة 800 مترا بميدان المؤسسة بمشاركة 30 شركة عارضة، ويهدف المعرض لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن الأسواق بمناسبة حلول شهر رمضان، وقد تراوحت نسبة التخفيضات من 20 إلي 30 %.

كما تفقد الوزير والمحافظ أقسام المعرض بغرض الوقوف على نسبة التحفيضات لكافة المنتجات المعروضة وأيضا التأكد من صلاحيتها وجودتها.

وكان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، قد افتتح 4 معارض “سوبر ماركت أهلا رمضان” بعدد من مدن محافظة القليوبية، وذلك بمدن بنها، وطوخ، وقليوب، وشبين القناطر، حيث تقوم هذه المنافذ ببيع السلع الغذائية والأدوات المنزلية استعدادا لشهر رمضان المبارك والتسهيل على المواطنين.

← إقرأ أيضاً: